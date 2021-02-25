الصين تدرس المدفوعات الرقمية بالتعاون مع الإمارات

دبي - يزن راشد - انضمت الصين إلى الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وتايلاند، إلى جانب بنك التسويات الدولية BIS، من أجل استكشاف المدفوعات عبر الحدود للعملات الرقمية.

وقد توجد هذه الخطوة مسارًا جديدًا للصين من أجل تعزيز استخدام اليوان في المدفوعات العالمية وإضعاف مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية مهيمنة في العالم.

وأعلن معهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني PBOC أنه انضم إلى جسر العملات الرقمية المتعددة من البنك المركزي، وهو مشروع مدفوعات عبر الحدود.

ويمثل جسر العملات الرقمية المتعددة من البنك المركزي مشروع مدفوعات عبر الحدود بدأته سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند في عام 2019، وذلك وفقًا لبيان صحفي.

وانضم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المشروع في الوقت نفسه.

وحظي توسيع المشروع بدعم من مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية BIS في هونغ كونغ، وهي وحدة أنشأتها منظمة بازل بسويسرا لدراسة التقنيات المالية الرئيسية للبنوك المركزية.

وتم تسمية المشروع في الأصل باسم Inthanon-LionRock، ويلمح الاسم الجديد إلى مشروع أكثر شمولاً مفتوح للآخرين للانضمام إليه.

ومن السابق لأوانه معرفة إلى أين قد يؤدي المشروع، لكنه يتوافق مع طموح بكين طويل الأجل لاستخدام عملتها الرقمية السيادية لتعزيز استخدام اليوان في المدفوعات الدولية.

وفي حين أن مشروع إثبات المفهوم هو حاليًا تحالف بين بكين وهونغ كونغ وبانكوك وأبو ظبي فقط، فإن الدعم من بنك التسويات الدولية يعني أنه مدعوم من مؤسسة مملوكة لـ 63 مصرفًا مركزيًا.

وتأتي الصفقة أيضًا بعد أسابيع من قيام معهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني PBOC بإنشاء مشروع مشترك مع SWIFT، الشبكة المهيمنة التي تسهل المدفوعات الدولية بين البنوك.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن BIS، يهدف المشروع إلى استخدام قدرات تقنيات دفتر الأستاذ الموزع لدعم معاملات الصرف الأجنبي عبر الحدود في الوقت الفعلي في ولايات قضائية متعددة على مدار الساعة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز بيئة مواتية لمزيد من البنوك المركزية في آسيا بالإضافة إلى مناطق أخرى لدراسة تقنية دفتر الأستاذ الموزع وحل نقاط الضعف والمساعدة في تحويل الأموال عبر الحدود وتسوية التجارة الدولية ومعاملات أسواق رأس المال.

وتعد أكثر تقنيات دفتر الأستاذ الموزعة شهرة اليوم هي البلوك تشين، وهي التقنية التي تجعل عملات بيتكوين ممكنة، لكن PBOC لم يحدد الدور الذي قد تلعبه البلوك تشين في مشروع الدفع الإلكتروني بالعملة الرقمية، إن وجد.

وقام بنك الشعب الصيني PBOC حديثًا بتسريع برامج عملته الرقمية، مع إجراء تجارب في شنتشن وسوتشو وبكين.

ولا يزال العديد من البنوك المركزية الأخرى في المراحل الأولى من دراسة العملات الرقمية للبنك المركزي وتأثيرها المحتمل في الأنظمة المالية.

وأظهر استطلاع BIS نُشر في شهر يناير أن البنوك المركزية التي تمثل خُمس سكان العالم من المرجح أن تطلق عملات رقمية بالتجزئة في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المحافظ السابق للبنك المركزي الصيني والشخصية الرئيسية وراء خطة العملة الرقمية الصينية: إن إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام النظام الرقمي هي أن المدفوعات والتحويلات تحدث في الوقت الفعلي.

ولم تحدد الصين جدولًا زمنيًا رسميًا لإطلاق عملتها الرقمية، لكن من المتوقع نشرها على نطاق أوسع قبل الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.