أجهزة هواوي القابلة للارتداء تقبل التطبيقات الخارجية

دبي - يزن راشد - تفتح شركة هواوي نظامها الإيكولوجي للأجهزة القابلة للارتداء أمام المطورين الخارجيين في محاولة لجذب المزيد من المشترين.

وتعمل ساعات هواوي الذكية عبر نظام LiteOS، وهو برنامج مملوك لا يدعم حاليًا تطبيقات الجهات الخارجية.

وكدليل على نيتها فتح نظامها الإيكولوجي، أصدرت العملاقة الصينية تطبيق اللياقة البدنية الشهير Fitify لساعة Watch GT 2 Pro.

ويحتوي هذا التطبيق على قاعدة بيانات تضم أكثر من 900 تمرين وأكثر من 200 مليون تمرين مكتمل، من 10 ملايين مستخدم في 170 دولة و 18 لغة.

بالرغم من أن أعمال الهواتف الذكية من هواوي تكافح في مواجهة العقوبات الأمريكية المستمرة، إلا أن الشركة تعمل بشكل جيد إلى حد ما في مجال الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي العام الماضي، بينما شهدت أعمال الهواتف الذكية انخفاضًا بنسبة 42.4 في المئة على أساس سنوي في الشحنات، قفز حجم شحن الساعات الذكية بنسبة 90 في المئة على أساس سنوي في الصين وآسيا و 50 في المئة على مستوى العالم.

ونتيجة لذلك، فإن الأنباء تشير إلى أن هواوي تتطلع إلى تقليص إنتاج الهواتف الذكية هذا العام، لكنها تفتح أجهزتها القابلة للارتداء أمام التطبيقات الخارجية لزيادة المبيعات.

وأعلنت هواوي أيضًا عن استعدادها للعمل مع المطورين والعلامات التجارية المستقلة لجلب التطبيقات إلى محفظتها المتنامية من الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي بيان حول هذا الموضوع، قال (ديريك يو) Derek Yu، نائب رئيس شركة هواوي وسط وشرق وشرق أوروبا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: نحن الشركة الرائدة في السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء ونكتسب بسرعة حصة في السوق لهذه الفئة عبر العديد من المناطق الجغرافية.

وأضاف: قمنا في الربع الثالث من عام 2020 بشحن 10.7 ملايين من المنتجات القابلة للارتداء حول المعصم على مستوى العالم، بزيادة قدرها 88.1 على أساس سنوي مع حصة سوقية تبلغ 19.5 في المئة.

ومن خلال جعل Fitify تطبيق هواوي الأول لجهة خارجية لمنتجاتها القابلة للارتداء، فإنها ترسل رسالة إلى العديد من مطوري التطبيقات الآخرين.

وأصبحت أجهزة هواوي القابلة للارتداء شائعة بشكل كبير، ويمكنك الاستفادة من كونك جزءًا من Huawei AppGallery والنظام البيئي للأجهزة القابلة للارتداء.

ولجذب المطورين بشكل أكبر، تخطط هواوي لتقديم حل دعم تشغيلي شامل لجميع مزودي محتوى التطبيقات المهتمين بإطلاق تطبيقات لأجهزتها القابلة للارتداء، بحيث يغطي الحل كل شيء من التفكير والتطوير والتوزيع إلى التشغيل وتحليلات البيانات.

وطورت الشركة أيضًا مجموعات تكامل فريدة لمساعدة المطورين على زيادة قائمة AppGallery لتطبيقاتهم.