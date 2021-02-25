فايرفوكس يضيف Total Cookie Protection

دبي - يزن راشد - كجزء من حربها على تتبع الويب، تضيف مؤسسة موزيلا أداة جديدة تسمى الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط Total Cookie Protection إلى متصفح فايرفوكس، التي تهدف إلى منع ملفات تعريف الارتباط من الاحتفاظ بعلامات تبويب لك عبر المواقع المتعددة.

وتعمل Total Cookie Protection بشكل أساسي عن طريق الاحتفاظ بملفات تعريف الارتباط معزولة بين كل موقع تزوره، أو على حد تعبير موزيلا: من خلال إنشاء جرة ملف تعريف الارتباط منفصلة لكل موقع ويب.

وقالت موزيلا: عند دمج هذه الميزة مع ميزة حماية ملفات تعريف الارتباط الفائقة الصادرة في الشهر الماضي، فإن فايرفوكس مجهز أكثر من أي وقت مضى لتزويد المستخدمين بحماية قوية جدًا وشاملة ضد تتبع ملفات تعريف الارتباط.

وتتاح الميزة الجديدة في الوضع الصارم لحماية التتبع المحسن في كل من إصدارات سطح المكتب وإصدارات أندرويد.

وتعتبر ملفات تعريف الارتباط بمثابة ملفات نصية تحتوي على أجزاء صغيرة من البيانات التي يمكن استخدامها لتحديد جهاز الحاسب الخاص بك.

وبالرغم من أنها مصممة لتحسين تجربة تصفح الويب الخاصة بك، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لمراقبة نشاطك عبر الإنترنت دون موافقتك.

وتعمل جوجل أيضًا على خطة لقتل تتبع ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عبر متصفح كروم كجزء من مشروع حماية الخصوصية Privacy Sandbox، وهي مبادرة تسعى إلى السماح بالإعلانات المخصصة مع الحد من بيانات التعريف الفردية.

وبالإضافة إلى الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط، تضيف موزيلا أيضًا دعمًا متعددًا للصور داخل الصورة في النسخة 86 من متصفح فايرفوكس، الذي يتوفر عبر أنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينكس.

ويمكنك الآن مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو في الوقت نفسه، مع توقيت إطلاق العرض المتعدد ليتزامن مع بطولة كرة السلة March Madness التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات NCAA الشهر المقبل.

وتعد التحديثات الجديدة مقدمة لما نتوقع أن يكون إعادة تصميم رئيسية عبر واجهة Proton المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وتم طرح واجهة Proton في شهر يناير، وتشمل عملية إعادة التصميم شريط عنوان موزيلا، وشريط الأدوات، وشريط علامات التبويب، مع تقديم أدوات لتسهيل تخصيص مظهر صفحة علامة التبويب الجديدة أكثر من أي وقت مضى.