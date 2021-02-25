Joby Aviation تعرض طائرتها الكهربائية أثناء الطيران

دبي - يزن راشد - أصبحت Joby Aviation، وهي شركة طيران كهربائي مقرها في شمال كاليفورنيا، الشركة التنقل المستقبلي الأحدث التي تُطرح للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة استحواذ ذات غرض خاص أو SPAC.

وعرضت الشركة لطائرتها الكهربائية أثناء الطيران، وتحتوي الطائرة الكهربائية على 6 مراوح و 5 مقاعد، بما في ذلك الطيار.

وتندمج Joby Aviation، المدعومة من شركة تويوتا واستحوذت حديثًا على قسم سيارات الأجرة الطائرة في أوبر، مع شركة Reinvent التي يديرها المؤسس المشارك لشبكة لينكدإن (ريد هوفمان) Reid Hoffman ومؤسس Zynga (مارك بينكوس) Mark Pincus.

ويتم إدراج الشركة الجديدة، التي سيكون لها تقييم لاحق للعملة بقيمة 6.6 مليارات دولار، في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وكجزء من الصفقة، تحصل Joby Aviation على 1.6 مليار دولار نقدًا، 690 مليون دولار منها تأتي من أموال Reinvent الائتمانية و 835 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص.

وتعد Joby Aviation من بنات أفكار المخترع (جو بن بيفيرت) JoeBen Bevirt، الذي بدأ الشركة في عام 2009 وقام بتشغيلها في غموض نسبي.

وفي عام 2018، أعلنت Joby Aviation أنها جمعت مبلغًا مفاجئًا قدره 100 مليون دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك أذرع رأس المال الاستثماري لشركات إنتل وتويوتا و JetBlue.

وساعدت الأموال في تمويل تطوير النموذج الأولي للتاكسي الجوي للشركة، الذي كان يجري رحلات تجريبية في مطار الشركة الخاص في شمال كاليفورنيا.

وعلى عكس العشرات من الشركات الأخرى التي تقوم حاليًا ببناء طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية eVTOL، أبقت Joby Aviation جزءًا كبيرًا من مشروعها سريًا.

ويُظهر الفيديو أنها تقلع عموديًا، مثل طائرة الهليكوبتر، ومن ثم تنتقل إلى الطيران الأمامي باستخدام المراوح المائلة.

وتقول الشركة: إنها يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، وتقطع مسافة 150 ميلاً بشحنة واحدة، وهي أهدأ 100 مرة من الطائرات التقليدية.

وتوضح الشركة أنها تهدف إلى توسيع نطاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2024، وتتوقع أن تبلغ تكلفة تصنيع كل طائرة 1.3 مليون دولار، مع إمكانية تقليل هذا المبلغ بمقدار النصف في المستقبل.

كما تتوقع أن تدر كل طائرة 2.2 مليون دولار من العائدات، مع افتراض أن كل طائرة تعمل 4500 ساعة في السنة بمتوسط ​​2.3 راكب لكل رحلة.