تكنولوجيا: “آيسر” و”ساوبر موتورسبورت” تواصلان شراكتهما خلال عام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كل من آيسر وساوبر موتورسبورت، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشاركة فريق ألفا روميو ريسينغ أورلين في بطولة فورمولا 1، عن تمديد شراكتهما لتشمل موسم 2021.

وبعد شراكتهما القيمة عام 2020، سيعمل فريق ألفا روميو ريسينغ أورلين وآيسر على الارتقاء بالشراكة إلى المستوى التالي من خلال الاستمرار في تقديم أحدث تقنيات آيسر لتعزيز قدرة وتواصل الفريق، سواء على مضمار السباق أو داخل المقر الرئيسي لشركة ساوبر بمقاطعة هينفيل في سويسرا، مع الكشف أيضاً عن نشاط تسويقي طموح يشمل سائق فريق ألفا روميو ريسينغ أورلين كيمي رايكونن كواجهة لهذه الحملة.

وستعمل آيسر، إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، والتي تحظى بحضور قوي في أكثر من 160 دولة، على تزويد الفريق بحلول من المستوى التجاري مثل أجهزة الحاسوب المحمول Enduro وTravelMate ومحطة عمل ConceptD والشاشات الرقمية. وستلعب حلول الأجهزة والاتصال التي قامت آيسر بتصميمها خصيصاً، دوراً حاسماً في السباق من مقر الفريق في هينفيل إلى مرآب الفريق ومضمار السباق طوال موسم 2021. ولا تشترك آيسر وألفا روميو ريسينغ أورلين في نفس الشغف بالتقنية فحسب، بل تخاطبان أيضاً نفس الشريحة من الجمهور والتي تتراوح أعمارها بين 13 و44 عاماً.

وقال فريدريك فاسور، مدير فريق ألفا روميو ريسينغ أورلين والرئيس التنفيذي لشركة ساوبر موتورسبورت: “يسرنا توسيع علاقتنا مع شركة آيسر. لقد سلط تعاوننا سوياً خلال عام 2020 الضوء على أوجه التآزر بين عالم تقنية المعلومات المتطورة ورياضة السيارات، وكلاهما بيئة تنافسية للغاية يكون فيها السعي لتعزيز الأداء هو الهدف الدائم ومع كل يوم يكون هناك فرص جديدة للتطور. ويعد استمرار التعاون المشترك في عام 2021 نتيجة طبيعية لذلك، حيث نتطلع إلى مشاركة موسم ناجح معاً”.

وقال هاجو بلينجن، نائب رئيس التسويق في شركة آيسر أوروبا: “يسرنا تمديد شراكتنا في عام 2021 مع أحد أكثر الفرق شهرة في تاريخ بطولة فورمولا 1، والذي يضم أشهر السائقين. ونحن في آيسر نعمل على دفع حدود كل ما هو ممكن في مجال التكنولوجيا والتسويق الرقمي من خلال تقديم المزيد من المحتوى والقصص الجذابة للجمهور”.

وأضاف: “تعد فورمولا 1 إحدى الرياضات التي تتمتع بشعبية كبيرة ونسب مشاهدات مرتفعة وأسرع معدلات نمو في التقنيات الرقمية على مستوى العالم، وهي المنصة المثالية للتفاعل مع جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية والمساهمة في أسلوب حياتهم”.

وتعتمد رياضة فورمولا 1 على التقنية والأداء، كما يعتبر امتلاك أجهزة موثوقة في هذه الرياضة أمراً بالغ الأهمية. وتقدم آيسر كشريك رسمي للتقنية حلول محطة عمل ConceptD بما في ذلك الشاشات، بهدف دعم سيارات السباق ليس فقط في المضمار، بل أيضا بتوفير الموثوقية والدقة لمهندسي شركة ساوبر موتورسبورت البالغ عددهم 200 مهندس فينجزوا أكثر المهام صعوبة من تصاميم الديناميكية الهوائية وحتى تحقيق أعلى أداء للمحرك.

ومن خلال استخدام أحدث منتجات Acer Enduro من مجموعة أجهزة الحواسيب المتوافقة مع المعايير العسكرية، يمكن للفريق الاعتماد على حواسيب متينة وعملية للغاية لإدارة عمليات السباق في أقسى الظروف من الأمطار في سيلفرستون والحرارة في سنغافورة إلى البرودة الليلية وغبار الصحراء الرملي في البحرين.

وسيقوم الأعضاء الرئيسيون في الفريق باستخدام حلول الحاسوب المحمول TravelMate من آيسر لتعزيز التعاون والإنتاجية والأمن بصرف النظر عن أماكن وجودهم في العالم.

للمزيد من المعلومات حول منتجات وتقنيات آيسر، يرجى زيارة http://www.acer.ae.

نبذة عن مجموعة شركات ساوبر:

تتكون مجموعة شركات ساوبر من ثلاثة كيانات تشغيلية هي ساوبر موتورسبورت المسؤولة عن إدارة وتشغيل فريق ألفا روميو ريسينغ أورلين، وساوبر إنجينيرينغ التي تركز على تطوير النماذج الأولية والتصنيع الإضافي، وساوبر أيرودايناميك التي تجري اختبارات كاملة على النماذج في النفق الهوائي الخاص بالشركة وتصنع ابتكارات رائدة في مجال ديناميكا الهواء. وتتعاون الشركات بشكل وثيق وتتبادل المعرفة لتطبيق خبرات أكثر من 500 موظف داخل المقر الرئيسي بمقاطعة هينفيل في سويسرا، على جميع المشاريع الداخلية والخارجية. وكان الشغف بالسباقات في صميم أعمال ساوبر منذ تأسيسها في عام 1970.

ولأكثر من 50 عاماً، كانت الشركة السويسرية رائدة في وضع معايير تصميم وتطوير وبناء سيارات السباق لمختلف سلاسل البطولات، مثل فورمولا 1 وبطولة سباقات السيارات السياحية الألمانية “دي تي إم” وبطولة العالم لسباقات التحمل “دبليو إي سي”. وبعد ظهورها الأول في بطولة فورمولا 1 عام 1993، أنشأت ساوبر موتورسبورت أحد الفرق القليلة التقليدية والمملوكة للقطاع الخاص في رياضة سباق السيارات. وبعد 25 عاماً من المنافسة في بطولات فورمولا 1، دخلت الشركة في شراكة طويلة الأمد مع ألفا روميو عام 2018، وتدخل بطولة عام 2021 باسم فريق ألفا روميو ريسينغ أورلين.

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