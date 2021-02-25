تكنولوجيا: ميكروفون MV7 PODCAST من شور يرتقي بالتسجيل الصوتي والبث إلى مستويات أرقى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل أول ميكروفون هجين عبر منفذي XLR/USB من شور على تقليل وقت تحرير التسجيلات وزيادة وقت الإبداع

يعتبر إنتاج الصوت على مستوى احترافي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لأصحاب المدونات الصوتية (البودكاست) واللاعبين والمطربين. وكشفت شور اليوم عن طرح ميكروفون MV7 Podcast – أول ميكروفون هجين يعمل عبر منفذي XLR/USB من الشركة – لتلبية الطلب المتزايد على حلول البث والتسجيل الصوتي في المنزل أو في الأستوديو أو في أي مكان. ويعتبر هذا الميكروفون مثالياً للمبتدئين والمبدعين ذوي الخبرة، فتصميمه الرائع يعزز سهولة الاستخدام وبساطة إعداده والتحكم فيه.

تم تصميم ميكروفون MV7 Podcast الديناميكي بناءً على المبادئ الهندسية الفائقة التي طورت الميكروفون الصوتي SM7B المميز، والذي يعتبر من أفضل الميكروفونات الصوتية في قطاع التسجيل والبث المباشر والبث الصوتي. ويوفر ميكروفون MV7 Podcast تنوعاً في الاستخدامات وسهولة التحكم ومرونة خيارات التوصيل وأعلى مستويات الجودة الصوتية في تصميم أنيق مدمج.

قال سورين بيدرسن، المدير المساعد لقسم إدارة المنتجات العالمية في شركة شور: “شهدنا هذا العام ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الأدوات والملحقات التي تدعم البث المباشر والبث الصوتي، لا سيما وأن الكثيرين يواصلون بث مواهبهم من المنزل”. وأضاف: “يدرك المبدعون أهمية جودة الصوت الواضح والمفهوم، بغض النظر عن نوع مجالهم الإبداعي. وقد صممنا ميكروفون MV7 Podcast بحيث يوفر أعلى مستويات التركيز على صوت المستخدم، لكي تصل نسخة غنية و واضحة من صوته دائماً للجمهور، مهما كان مستوى الصدى فى الغرفة التي يسجل فيها صوته، لكي يتمكن الجمهور من تركيزهم على المحتوى”.

مهندس صوت افتراضي في كل علبة

تعمل تقنية عزل الصوت من شور على رفع مستوى صوت المستخدم للمساعدة في نقل عمليات التدوين الصوتي أو البث المباشر إلى مستوى أرقى. وتركز تقنية التقاط الميكروفون للأصوات الخلفية عن الأصوات الملفوظة بغض النظر عن البيئة المحيطة، وذلك من خلال وضع الأصوات الملفوظة في مقدمة التسجيل، ما يوفر صوتاً دون أي انقطاع في كل مرة.

دائماً ما يتغير مستوى صوت المستخدم وموضع الميكروفون. ويحدد وضع “المستوى التلقائي” (Auto Level Mode) مستوى الأصوات الملتقَطَة بشكل مثالي بصورة فورية، وبالتالي تظل مستويات الصوت الناتج ثابتة. تتيح تلك التقنية للمبدعين التركيز على المحتوى، وليس على موضع الميكروفون الخاص بهم، ما يؤدي إلى تقليل وقت تحرير مقاطع الصوت بعد التسجيل وزيادة الوقت المخصص للإبداع. كما يعمل أيضاً هذا الوضع كمهندس صوت افتراضي يضبط مستويات الصوت بصورة مستمرة، ما يمنح الجماهير تجربة استماع أكثر اتساقاً وثباتاً.

تعمل إمكانية التخصيص السهلة الإستخدام على تقليل وقت إعداد الميكروفون

تعمل لوحة اللمس المدمجة في الميكروفون على تعزيز سهولة التحكم لإجراء تعديلات سريعة ومناسبة. وتتيح لوحة التحكم التي تعمل باللمس للمستخدم، عبر بضع لمسات فقط، ضبط مستوى التقاط الصوت ومستوى صوت سماعة الرأس ومراقبة مزج الأصوات وكتم الصوت/إلغاء كتم الصوت، إلى جانب خيار قفل الإعدادات المخصصة.

يوفر ميكروفون MV7 Podcast، عند اقترانه بتطبيق Shure MOTIV الجديد المجاني المخصص لأجهزة الحاسوب، مرونة عالية في التحكم في وظائف الصوت مع توفير أوضاع الضبط المسبق المتنوعة لراحة المستخدم. ويمكن للمستخدم تحديد النغمة المرغوبة (داكنة (Dark) أو طبيعية (Natural) أو ساطعة (Bright))، اعتماداً على ما إذا كان يريد صوت “راديو” عميق، أو صوتاً واضحاً ونقياً. وتتوفر هذه الإعدادات في وضع “المستوى التلقائي” ويمكن تحديدها بضغطة واحدة عبر تطبيق MOTIV. كما يمكن للمستخدم تحديد مسافة البُعد عن ميكروفون MV7 (قريب أو بعيد)، اعتماداً على طريقة وضع الميكروفون. ويعتبر الوضع القريب مثالياً بالنسبة إلى أصحاب المدونات الصوتية والقائمين بالبث المباشر الذين يحبون الاقتراب من الميكروفون، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من مساحة الحركة، فيوفر الوضع البعيد مستوى ثابتاً يصل إلى 18 بوصة. ويذكر أن ميكروفون MV7 حصل أيضاً على اعتماد تطبيقات الصوت الشهيرة VoIP وTeamSpeak.

أعلى مستويات التوافق

من السهل دمج ميكروفون MV7 في أي نظام تقني قائم، سواء كان نظاماً لصنع المحتوى في أستوديو منزلي أو التسجيل أثناء التنقل، نظراً لأنه يتوافق مع أي نظام أو جهاز تقريباً. ويوفر الميكروفون منفذ XLR احترافياً لإخراج الصوت من أجل الاستخدام مع الواجهات وأجهزة مزج الصوت وأدوات الصوت الاحترافية، ما يجعله حلاً مثالياً متعدد الأغراض للبث الصوتي والراديو والألعاب والتسجيلات الصوتية وأستوديوهات التسجيل. كما يدعم إخراج الصوت عبر منفذ USB-A و USB-C لأجهزة ماك وأجهزة الحاسوب الشخصية. وعندما تكون هناك حاجة إلى التسجيل أثناء التنقل، يعمل ميكروفون MV7 مع أجهزة مختارة بنظام التشغيل أندرويد. ويتوفر كابل Lightning بشكل منفصل للاستخدام مع أجهزة آيفون وآيباد.

متوفر

يأتي ميكروفون MV7 Podcast بلونين (أسود وفضي) ويمكن طلبه مسبقاً من متاجرالدولية للاجهزة الالكترونية بسعر 1150 ريال سعودي من غير ضريبة القيمة المضافة. يتوفر للعملاء خيار شراء حامل ميكروفون مكتبي إضافي أو حامل ثلاثي القوائم قابل للطي أو ذراع ذراع عند شراء.

نُبذة عن شركة شور

لطالما كانت شركة شور (www.shure.com) توفر تجربة صوتية استثنائية للناس على مدار ما يقرب من قرن. تأسست الشركة في عام 1925، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة الصوتية التي تتميز بأعلى مستويات الجودة والأداء الفائق والمتانة، حيث تصنع الميكروفونات وأنظمة الميكروفونات اللاسلكية وأجهزة الاستماع الذاتي وسماعات الأذن وسماعات الرأس وأنظمة المؤتمرات، وغيرها من الأجهزة الصوتية. ويمكن دائماً الاعتماد على أجهزة شور سواء في المواقف التي تتطلب أعلى مستويات الدقة في السمع أو المناسبات الهامة على المسارح وفي الأستوديوهات ومن غرفة الاجتماعات.

يقع المقر الرئيسي للشركة في نايلز في ولاية إلينوي الأمريكية، وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة تصنيع ومكاتب مبيعات إقليمية في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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