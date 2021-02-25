“مود ماسنجر”.. تطبيق جديد من هواوي للدردشة بدون لوحة مفاتيح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 04:11 مساءً - منذ 55 دقيقة

أعلنت العملاقة الصينية شركة هواوي ، عن إطلاق تطبيق “مود ماسنجر” Mood Messenger الجديد للدردشة، وقالت إنه لا يحتاج “لوحة مفاتيح”.

وأوضحت الشركة أن التطبيق تم إعداده خصيصا لساعتها الذكية Watch GT 2 Pro الأنيقة.

ويتيح تطبيق “مود ماسنجر” إمكانية الرد على رسائل SMS مباشرة.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن الرد بواسطة نص قصير محدد مسبقا أو رمز تعبيري.

ولا يشتمل التطبيق على لوحة مفاتيح أو وظيفة إملاء.

ولذا سيتعين على المستخدم اللجوء للهاتف الذكي للتمكن من كتابة إجابات أكثر تفصيلا.

جدير بالذكر أن التطبيق Mood Messenger الجديد يعرض آخر خمس رسائل نصية مستلمة.