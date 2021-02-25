يرصد الأحداث المستقبلية … تعرفوا إلى “التوأم الرقمي” لكوكب الأرض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 04:11 مساءً - منذ 57 دقيقة

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن علماء يقومون بتطوير ”التوأم الرقمي للأرض“، في محاولة لتوقع الأحداث المستقبلية التي يمكن أن يتسبب فيها تغير المناخ؛ لمساعدة زعماء العالم على الاستعداد.

وأضافت في تقرير نشرته، مساء الأربعاء، على موقعها الإلكتروني: ”بتطوير من علماء أوروبيين ومركز إي تي إتش زيورخ، يقول باحثون إن تلك الآلية التي تستخدم الخوارزميات تقوم بتطوير واختبار عمليات المحاكاة حتى عام 2050“.

ويمكن لهذا النموذج الرقمي توقع العمليات الواقعية، ومن بينها نفوذ البشر على المياه والطعام وإدارة الطاقة، والعمليات على نظام الأرض، وسيقدّم تمثيلا دقيقا للتغييرات في الماضي والحاضر والمستقبل للعالم الحقيقي.

وحسب الصحيفة: ”يمثل هذا الكوكب الافتراضي جزءا من برنامج يستمر لمدة 10 سنوات من خلال الاتحاد الأوروبي، يطلق عليه أرض الميعاد، والمصمم لدفع أوروبا نحو الوصول إلى هدف صافي الحياد الكربوني، حيث من المقرر أن يبدأ هذا البرنامج في منتصف 2021، ومن المخطط العمل به على مدار 10 سنوات“.

وخلال تلك الفترة، سيتم رصد نموذج رقمي دقيق لتحديد خريطة تطور المناخ، والأحداث الكبرى بشكل يقترب من الدقة في التوقيت والحجم، ويمكن أيضا استخدام هذا النظام في التطبيقات التجارية، مثل الزراعة والبضائع.

ونقلت الصحيفة عن بيتر بوير نائب مدير الأبحاث في المركز الأوروبي لتوقعات الطقس على المدى المتوسط، قوله: ”إذا كنت تخطط لبناء سد بارتفاع مترين في هولندا، على سبيل المثال، فإنه يمكن تشغيل البيانات الموجودة في التوأم الرقمي، والتحقق مما إذا كان السد سيظل على الأرجح صامدا أمام الأحداث غير المتوقعة في عام 2050“.

وأكدت بأن المشروع لا يزال في مراحل التطوير، لكن الباحثين نشروا دراسة في مجلة Nature أو الطبيعة، توضح كيفية عمله، وسيتم تصميم الأرض الافتراضية بملاحظات في الوقت الفعلي، مثل صور الأقمار الصناعية وتوقعات الطقس.

وأظهرت الدراسة مثالا حقيقيا تم إنشاؤه من مقياس إشعاع الأشعة تحت الحمراء للتصوير متوسط الدقة، على متن القمر الصناعي ”أكوا“، التابع لوكالة الطيران والفضاء الوطنية ”ناسا“، والمقاطع العرضية للرادار السحابي ”كلاود سات“، والمحاكاة الرقمية المزدوجة من استيعاب هذه البيانات لإنتاج توقعات مستقبلية للأحداث.