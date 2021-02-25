مؤقتا … “تسلا” توقف إنتاج سيارات الفئة 3 في كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 1:15 مساءً

كشف مصدر مطلع أن شركة ”تسلا“ أخطرت عمالها أنها ستوقف بعض عمليات الإنتاج مؤقتًا في مصنعها لتجميع السيارات في كاليفورنيا.

وقال المصدر إن تسلا أخبرت عمال خط انتاج سيارات موديل 3 في فريمونت إن خطهم سيتوقف مؤقتا من 22 فبراير حتى 7 مارس.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، اُعلم العمال المتضررون بأنهم سيحصلون على رواتبهم عن 22 فبراير و 23 فبراير، في حين ستكون الإجازة من 28 فبراير وحتى 3 مارس دون مرتب، ونصحتهم الشركة باستخدام أيام الإجازة إذا كان بإمكانهم ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أنه، في حين أن تعطل خطوط الإنتاج ليس امرًا نادرًا بالنسبة لشركات صناعة السيارات، إلا أنها تكلف الشركات إيرادات.

وقالت تسلا الشهر الماضي إنها تحاول التخفيف من آثار نقص أشباه الموصلات العالمية على عملياتها، وأنها تتوقع زيادة عمليات تسليم المركبات العالمية بأكثر من 50٪ هذا العام.

ويعتبر تحقيق ”تسلا“ لأقصى قدر من التسليم أولوية لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك الذي يهدف لبيع 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

وخفضت ”تسلا“ من أسعار موديلاتها المختلفة 14 مرة خلال هذا العام في عدة أسواق من الصين إلى اليابان وفرنسا، مما أثار الشكوك في أنها لم تصل إلى الكميات المرغوب فيها.

وكتب مؤسس شركة ”جي إل جيه“ للأبحاث الاستشارية، غوردون جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع: ”عند النظر في أن تسلا كان لديها فائض في المخزون في الربع الأخير من عام 2020، ولم تكن قادرة من قبل على بيع كامل انتاجها، نرى أن المشكلة الحالية التي أدت لوقف الإنتاج ليست مشكلة نقص خامات بل نقص طلب“.