تكنولوجيا: Realme تدعم سلسلة هواتف Realme 8 القادمة بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Madhav Sheth إعلانات تشويقية على تويتر مؤخراً كشف من خلالها عن خطط الشركة لدعم سلسلة Realme 8 القادمة بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل.

بدأت شركة Realme 8 في إطلاق إعلانات تشويقية لسلسلة Realme 8 المرتقبة، والتي تكشف عن الملامح الأولى لمواصفات الإصدارات القادمة.

ويكشف أحد الإعلانات التشويقية عن دعم سلسلة Realme 8 لمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سلسلة Realme 8 ستضم رقاقة معالج Dimensity 720، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن سلسلة Realme 8 ستدعم معدل تحديث مرتفع للإطارات، كما تنطلق بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، ومن المتوقع أن تقدم الشركة الإصدار الرئيسي Realme 8 مع إصدار Pro، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Realme القادمة من الهواتف الذكية.

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