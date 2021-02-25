تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Reno5 K 5G بمعالج Snapdragon 750G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً عن هاتف Reno5 K 5G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 750G، ومعدل تحديث 90Hz، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

يتميز هاتف Reno5 K 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً يدعم هاتف Reno5 K 5G رقاقة معالج Snapdragon 750G، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1، ويتوفر الهاتف باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت رام، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويضم هاتف Reno5 K 5G كامرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويأتي مستشعر macro الأخير أيضاً بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Reno5 K 5G تقنية 5G، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C، مع بطارية بقدرة 4300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان على أن ينطلق للسوق الصيني في 6 من مارس.

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