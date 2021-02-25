شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسيكون تتعاون مع شركة Fisker لصنع سيارات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Fisker لصناعة السيارات الكهربائية إنها ستعمل مع شركة Foxconn الموردة لشركة Apple Inc لإنتاج أكثر من 250 ألف سيارة سنويًا بدءًا من أواخر عام 2023، مما رفع أسهمها بنسبة 18% وفقا لما نقلته رويترز.

وقال فيسكر إن الصفقة التي تحمل الاسم الرمزي "Project PEAR" (ثورة السيارات الكهربائية الشخصية)، تبحث في الأسواق على مستوى العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والصين والهند.

وعززت شركة Foxconn، صانع iPhone الرئيسي لشركة Apple، اهتمامها بالسيارات الكهربائية (EVs) خلال العام الماضي أو نحو ذلك، حيث أعلنت عن صفقات مع شركة Byton الصينية لصناعة السيارات الكهربائية ومجموعة Zhejiang Geely Holding Group ووحدة فيات كرايسلر Stellantis NV.

وقالت مصادر إن شركة آبل تستهدف عام 2024 لإنتاج سيارة ركاب.

وقال رئيس شركة Foxconn في أكتوبر إن الشركة تهدف إلى توفير مكونات أو خدمات لـ 10% من المركبات الكهربائية في العالم بحلول 2025 إلى 2027.

ويشكل نهج الشركة التي تتخذ من تايوان مقراً لها تهديداً رئيسياً لشركات صناعة السيارات الراسخة، حيث يمكن لشركات التكنولوجيا مثل Apple وغيرها من الشركات غير التقليدية أن تستخدم مجمعات العقود كاختصار للمنافسة في سوق السيارات.

قال جاريت نيلسون محلل CFRA Research، الذي حصل على تصنيف "شراء" على Fisker: "يتطلع الكثير من موردي ومصنعي السيارات للحصول على جزء من هذا النمو الهائل الذي ينتظر سوق المركبات الكهربائية العالمية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Fisker Henrik Fisker إن شركة Foxconn هي أكثر من مجرد شركة مصنعة بموجب هذه الصفقة وتقوم بتطوير السيارة مع بدء التشغيل، ويتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الربع الثاني وأن تستمر حوالي سبع سنوات. لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

قال فيسكر إن السيارة الجديدة ستكون "مستقبلية" و"شيئًا مختلفًا تمامًا"، فضلاً عن أنها "ميسورة التكلفة"، وقال إنه سيتم إطلاقها في الربع الرابع من عام 2023، وهي واحدة من أربع سيارات قالت فيسكر سابقًا إنها ستقدمها بحلول عام 2025.

قال هنريك فيسكر في مقابلة: "لن نصنع سيارة كهربائية أخرى فقط"، "نريد تقديم أشياء من المحتمل أن تكون مخيفة بعض الشيء لبعض الناس."

وقال إن السيارة التي ستبنيها شركة فوكسكون لم يتم تعيينها.

كان قطاع السيارات الكهربائية مزدهرًا، ولا تزال شركة تسلا رائدة في السوق، أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة Lucid Motors، في وقت سابق، عن خطط للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة بنظام الفحص على بياض.

وأدت الزيادة الأخيرة في تقييمات العديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك Nikola Corp و Lordstown Motors Corp، التي لم تنتج بعد سيارات قابلة للبيع أو إيرادات مجدية ، إلى إجراء مقارنات مع فقاعة الدوت كوم من 1999 إلى 2000، مع توقع المحللين والمستثمرين على المدى القريب.

وقال فيسكر في ديسمبر إن مورد السيارات الكندي Magna International Inc سوف يصنع مبدئيًا سيارته الأولى Ocean SUV، في أوروبا، قال Henrik Fisker إن الإنتاج في طريقه للبدء في الربع الأخير من العام المقبل، مضيفًا أن صفقة Foxconn لا تؤثر على تلك الخطط.