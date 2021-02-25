شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مشكلات روبوت المكنسة Roomba بعد التحديث الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة iRobot ، الشركة المصنعة لمكانس Roomba الآلية، أن تحديث البرنامج تسبب في حدوث مشكلات لبعض مستخدمي الروبوتات i7 و s9 وأنه يعمل على جهاز آخر لمنع حدوث مشكلات في المستقبل، تتوقع iRobot أن يتم طرح التحديث "خلال الأسابيع العديدة القادمة وفقا لما نقله موقع the verege.

ووفقًا لمستخدمي Reddit و Twitter ، تسبب تحديث البرنامج الثابت 3.12.8 الأخير في حدوث مشكلات في التنقل، حيث وصف أحد المستخدمين منظف الروبوت الخاص به بأنه يتصرف "في حالة سكر" بعد التحديث، ويدور حول نفسه ويصطدم بالأثاث والتنظيف بأنماط غريبة كذلك الوقوع في منطقة فارغة، بالإضافة إلى ذلك فقد أبلغ بعض المستخدمين الآخرين أن خرائط البيئة التي صنعوها Roombas قد تم القضاء عليها من خلال التحديث.

وتتراوح خطورة المشكلات من أن Roombas تستغرق الآن وقتًا أطول لتنظيف المنزل إلى عدم القدرة على إعادته إلى محطة الشحن الخاصة به وبالتالي بالكاد تعمل بصغوبة.

وبينما تعمل iRobot مع العملاء المتأثرين للتراجع عن التحديث أبلغ البعض أنهم ما زالوا يواجهون مشكلات، ومن المحتمل أن يضطروا إلى الانتظار حتى يتم طرح تحديث البرنامج الجديد حتى يعود الروبوت للعمل بشكل سليم مرة أخرى.

وقال أحد مستخدمي Reddit بشأن تحديث Roomba بأنه كافح وفشل في إعادته لمهامه التقليدية، وقال مستخدم آخر إنهم انتظروا أسبوعين ونصف قبل أن يعود تحديث البرنامج إلى جهاز Roomba الخاص بهم.