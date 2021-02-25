اكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب السومرية... الأرقام تتخطى الـ 14 مليون!

بغداد - ياسين صفوان - حققت السومرية نجاحا جديدا عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، من خلال تخطيها المليار مشاهدة، وقد اصبحت بذلك أول قناة عراقية فضائية تحقق هذا النجاح بفضل جمهورها الوفي.

على مدار الساعة، تنشر قناة السومرية على يوتيوب، فيديوهات متنوعة وتقارير اخبارية خاصة بالاضافة الى مقاطع من برامجها المتعددة، تعكس واقع المجتمع العراقي، وتلبي اهتماماته الثقافية والاجتماعية والسياسية والترفيهية والصحية على حدّ سواء.



وفي التالي، نقدم اليكم قائمة بأكثر الفيديوهات مشاهدة عبر يوتيوب السومرية، بعضها تخطى الـ 14 مليون مشاهدة!

- هكذا واجه قاتل أخيه في حي الامين... فيديو من برنامج خط أحمر تخطى 14,443,098 مشاهدة.

- تيسير تخلصت من زوجها بجريمة مروعة في مقاطعة البياع... حلقة من برنامج خط احمر تسلط الضوء على الجرائم التي تحصل في العراق للحد منها، كما انها تلقي الضوء على جهود القوى الامنية في هذا الخصوص. تخطت هذه الحلقة 14,172,933 مشاهدة على قناة السومرية على يوتيوب.

- مسلسل بيت الطين الجزء الثاني، الحلقة ٨، حققت نسبة مشاهدة عالية جدا على قناة السومرية على يوتيوب، تخطت الـ 10,284,407 مشاهدة.

- أفضل حلقات اكوفد واحد الموسم الاول، مع الفنان علي طاهر والفنان صباح الكعبي، تخطت الـ 7,265,057 مشاهدة على يوتيوب.

- سحّار يستغل مكان عمله لممارسة الرذيلة مع النساء، فيديو من برنامج الهوا الك، الذي يعرض مشاكل من المجتمع العراقي، تخطى 6,951,062 مشاهدة.

- حلقة من برنامج المنخل، مع أماني علاء وعلي سمير صبيح. تخطت 6,810,202 مشاهدة على يوتيوب.