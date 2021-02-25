خريطة الظواهر الجوية من اليوم وحتى الثلاثاء

الشارقة - اميمة ياسر - خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من اليوم الخميس 25 فبراير، إلى الثلاثاء 2 مارس المقبل.

الخميس 25 فبراير

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة «30 % تقريبًا» وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد.

الجمعة 26 فبراير

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة «30 % تقريبًا» وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد.

السبت 27 فبراير

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الإثنين 1 مارس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 2 مارس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ويتم تحديث التنبؤ يوميًا.