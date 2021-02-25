شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسيوك يستثمر مليار دولار في الأخبار بعد مواجهة استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيسبوك إنه يخطط لاستثمار مليار دولار إضافية في صناعة الأخبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة كدليل على الالتزام بالصحافة، في أعقاب المواجهة غير المسبوقة للشركة مع حكومة أستراليا والتي تضمنت تعطيل القدرة على قراءة ومشاركة الأخبار لأستراليا في فترة وجيزة وفقا لما نشره نك كليج رئيس السياسة العالمية بالشركة في مدونة ونقلها موقع the verge.

وقال: "فيسبوك أكثر من راغب في الشراكة مع ناشري الأخبار. نحن ندرك تمامًا أن الصحافة عالية الجودة هي جوهر عمل المجتمعات المفتوحة لإعلام المواطنين وتمكينهم ومحاسبة الأقوياء "، "لهذا السبب استثمرنا 600 مليون دولار منذ عام 2018 لدعم صناعة الأخبار، ونخطط لمليار دولار إضافي على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة."

يتطابق الالتزام مع ما تعهدت به Google في أكتوبر من العام الماضي، عندما أعلنت شركة البحث العملاقة أنها ستبدأ في الدفع للناشرين لإنشاء إصدارات متخصصة من القصص وأشكال أخرى من المحتوى الإخباري لمنصة عرض أخبار Google، "نحن ندرك تمامًا أن جودة الصحافة في صميم كيفية عمل المجتمعات المفتوحة."

الجدير بالذكر أن هذه الطريقة تتطابق مع تلك التي تفاعل بها كل من Facebook و Google مع تشريع المساومة الإعلامي الأسترالي الذي أثار ردود فعل كبيرة من جانب عمالقة وادي السيليكون.

كان القانون سيُجبر الشركتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ناشري الأخبار للتوصل إلى صفقات لدفع ثمن المحتوى الإخباري لمشاركته على كل من تطبيق Facebook الرئيسي وبحث Google.

وبينما هددت Google في البداية بإغلاق خدماتها في البلاد، إلا أنها تراجعت في النهاية في مرحلة التفاوض وبدأت في إبرام صفقات مع شركاء وسائل الإعلام مثل News Corp.

أما شركة Facebook فقد أغلقت جزءًا من خدمتها في أستراليا، على شكل تعطيل مشاركة روابط الأخبار وقراءتها من المستخدمين والناشرين لبضعة أيام وجيزة الأسبوع الماضي، الا أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأسترالية في وقت سابق من هذا الأسبوع وأعاد وصول البلاد إلى الأخبار على منصتها.

وفقًا لكليج "تشعر الشركة أن قانون المساومة الإعلامية المقترح كما تم تصميمه قبل التسوية الأخيرة كان غير عادل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه سيضع الكثير من السلطة في أيدي التكتلات الإعلامية مثل مردوخ للحصول على مدفوعات أعلى من أي وقت مضى من خلال التفاوض الإجباري".

وأضاف كليج: "Facebook تري أن هناك سوء فهم أساسي للعلاقة بين Facebook وناشري الأخبار، لاسيما أن الناشرين أنفسهم هم من يختارون مشاركة قصصهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو إتاحتها ليشاركها الآخرون، لأنهم يحصلون على قيمة من القيام بذلك".

وتابع بالقول: "فيسبوك كان سيُجبر على دفع مبالغ غير محدودة من المال المحتمل لتكتلات إعلامية متعددة الجنسيات بموجب نظام تحكيم يخطئ عمدًا في وصف العلاقة بين الناشرين وفيسبوك - دون ضمان استخدامها لدفع تكاليف الصحافة.

وأصبح Facebook الآن حرًا في التفاوض على صفقات مع ناشري الأخبار لمنصة Facebook News دون خوف من التحكيم القسري، ويقول Clegg إنه يخطط للقيام بذلك في أستراليا كما يفعل حاليًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الأخرى.

ويحتفظ Facebook أيضًا بالحق في تقييد المحتوى الإخباري للناشرين والمستخدمين الأستراليين كما فعل الأسبوع الماضي، لكن الشركة أشارت إلى أنه ليس لديها نية للقيام بذلك إذا استمرت المفاوضات المستقبلية بحسن نية.