شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن عن إطلاق هاتف HUAWEI Mate X2الجيل الجديد من هاتفها الرائد القابل للطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق HUAWEI Mate X2، الهاتف الذكي الرائد من الجيل الجديد القابل للطي والذي يكشف عن تجارب جديدة ومثيرة مع تصميم Falcon Wing الجديد الذي يفتح إمكانيات جديدة في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.



ويوفر هاتف HUAWEI Mate X2 تجربة مستخدم استثنائية سواء كان مطويًا أم لا لتميزه بتصميم مضغوط جديد مع نقطة توازن مخصصة. وتعد الشاشة غير المطوية واحدة من أكبر شاشات العرض في فئتها، حيث توفر تجربة متسقة عبر الوضعين. ويمكن طي هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل مثالي إلى شكل مضغوط لتصميمه الدقيق ليكشف بشكل جميل عن شاشة مسطحة شات جودة عالية. ويجعل الهيكل المركب المصنوع من الفولاذ والكربون عالي القوة الهاتف خفيفًا وقويًا.



كما يجمع هاتف HUAWEI Mate X2 بين كاميرا Urtla Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوي مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، حيث يمتلك الهاتف القابل للطي الجديد مجموعة من أفضل التقنيات التي تقدمها الصناعة.



قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "مع وجود بعض من أفضل ابتكارات البرامج والأجهزة في جوهر هذا الهاتف، يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 قفزة عملاقة إلى الأمام ويضع معايير للأجهزة القابلة للطي في المستقبل". "بينما كان يُنظر إلى هاتف HUAWEI Mate Xs إلى حد كبير على أنه أفضل هاتف قابل للطي في فئته، واصلنا السعي لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجربة الطي. يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، مع ابتكارات رائدة وتجربة مستخدم رائعة حقًا في جميع المجالات ".



بفضل تصميم الشاشة المزدوجة، يبلغ قياس الشاشة الداخلية المرنة لهاتف HUAWEI Mate X2 8 بوصات قطريًا، علاوة على شاشة OLED مقاس 6.45 بوصة في الخارج. تتمتع كلتا الشاشتين بدقة عالية جدًا، ومعدل عالي اللمس ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز لتقديم تجربة متسقة حين ينتقل المستخدمون من وضع إلى آخر.

الكشف عن تجارب جديدة



مع شاشتين، توفر الشاشة الأكبر لهاتف HUAWEI Mate X2 مساحة عرض واسعة، بينما تزيد قابلية طي الهاتف من إمكانية النقل إلى أقصى حد. وتكتمل شاشة هاتف HUAWEI Mate X2 الكبيرة بمجموعة من الميزات الذكية المصممة لتعدد المهام مثل Smart Multi-Window وFloating Window و App Multiplier و App Bubble والمزيد، يمكن للمستخدمين القيام بمهام متعددة بكفاءة حتى على شاشة واحدة. تتيح ميزة Multi-Window للمستخدمين إلقاء نظرة على محتوى بسرعة على تطبيق آخر دون تصغير التطبيق النشط، مثل معاينة مرفق على تطبيق البريد الإلكتروني، أو فتح رابط على تطبيق Notepad.

تقديم أفضل أداء للهواتف الذكية من الجيل التالي

بالإضافة إلى تصميمه وجمالياته المتميزة، يعد هاتف HUAWEI Mate X2 مركزًا متعدد الاستخدامات يجمع بين القدرات السمعية والبصرية الرائدة مع مجموعة شرائح فائقة السرعة وموفرة للطاقة تدعم اتصالات مستقرة وذات سرعة عالية. تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate X2 بكاميرا Urtla Vision Leica الرباعية. وتتميز الكاميرا العريضة فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي10x Telephoto - بتصميم بصريات بيريسكوب، وتدعم تقريب بصري حتى 10 مرات، وتقريب هجين حتى 20 مرة، وتقريب رقمي حتى 100 مرة للتصوير بعيد المدى. وتوفر الكاميرا ذات العدسة لاعريضة بدقة 16 ميجابكسل مجال رؤية رائعًا للقطات ذات المناظر الخلابة وتدعم أيضًا وضع الماكرو لتصوير الأشياء على مسافة 2.5 سم من العدسة.

ويوفر هاتف HUAWEI Mate X2 أداءً ممتازًا وكفاءة في استهلاك الطاقة وسرعة اتصال عالية، مدعومًا بمعالج Kirin 9000، وهو نظام من الجيل الخامس 5G أكثر تكاملاً وتنوعًا مع معظم الترانزستورات حتى الآن. ويحتوي هاتف HUAWEI Mate X2 هلى بطارية ضخمة تبلغ 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 55 واط، وهو أسرع حل شحن متوفر حتى الآن على الأجهزة القابلة للطي.