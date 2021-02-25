شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سايبر بانك 2077 تؤجل التحديث الجديد لمنتصف مارس المقبل بسبب هجوم الكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت Cyberpunk 2077 التحديث الجديد 1.2 Patch الذي طال انتظاره عقب الهجوم الإلكتروني الأخير على CD Projekt Red وذلك حتي النصف الثاني من مارس المقبل وفقا لموقع Digital trends.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان CD Projekt Red ضحية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أدى إلى قيام المتسللين بسرقة شفرة المصدر لـ Cyberpunk 2077 و The Witcher 3: Wild Hunt ، من بين وثائق العلاقات العامة الحساسة.

وقال CD Projekt Red إن الحاجة إلى تحديث الأمان قد أدت إلى تأخير آخر اصدار.

وأضاف"بينما أردنا بشدة تقديم التصحيح 1.2 لـ Cyberpunk 2077 في النطاق الزمني الذي ذكرناه سابقًا، فإن الهجوم الإلكتروني الأخير على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الاستوديو والنطاق الواسع للتحديث يعني أن هذا لن يحدث للأسف - سنحتاج إلى بعض الوقت الإضافي.

وأكد أن التحديث Patch 1.2 أكثر أهمية من التحديثات السابقة للعبة، حيث يوفر تحديثات الجودة الشاملة. نظرًا لحجم التصحيح، قرر CD Projekt Red تأجيله حتى "النصف الثاني من شهر مارس".

وياتس القرار مؤسفا لعشاق Cyberpunk 2077 الذين ينتظرون التحديث منذ شهور، أصلح آخر تصحيح رئيسي للعبة بعض الأخطاء ومواطن الخلل الأكثر إلحاحًا في اللعبة، لكنه ترك المعجبين الذين أرادوا المزيد من التغييرات الشاملة محبطين.

ولم يذكر CD Projekt Red ما إذا كان التأخير سيؤدي أيضًا إلى تغيير باقي خطط اللعبة لعام 2021، بما في ذلك الترقية التالية للعبة.

ويظل Cyberpunk 2077 محذوفًا من متجر PlayStation ومن المحتمل ألا يعود إلا بعد أن تتلقى اللعبة التحديثات المخطط لها.