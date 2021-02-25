شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تقيم دعوى قضائية ضد أبل فى بريطانيا .. والمحكمة ترفضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة محاولة شركة Epic Games منشئ Fortnite لمقاضاة شركة أبل أمام المحكمة فى المملكة المتحدة بشأن قانون المنافسة، حيث تمت إزالة لعبة Fortnite من متاجر تطبيقات أبل وجوجل فى جميع أنحاء العالم بعد أن انتهكت القواعد المتعلقة بعمليات الشراء داخل التطبيق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، أن شركة Epic Games سعت، بزعم أن القواعد غير عادلة، إلى الحصول على إذن بمقاضاة كل من عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة فى المملكة المتحدة، لكن محكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة منحت شركة Epic Games، التى تتخذ أيضًا من الولايات المتحدة مقراً لها، الإذن بمتابعة جوجل فقط.

وبينما قال القاضى إن المملكة المتحدة لم تكن المكان المناسب لخلاف Epic- أبل، لم يكن نفس الحكم عندما يتعلق الأمر بجوجل لأسباب قانونية معقدة.

فيما قالت Epic Games الأسبوع الماضى إنها تقدمت بشكوى ضد الاحتكار ضد شركة أبل فى الاتحاد الأوروبي، لتوسيع نطاق معركة الشركة لدفع ما تسميه "ممارسات المنصات الرقمية الأكثر عدلاً" للمطورين والمستهلكين، وتكمل الشكوى الإجراءات القانونية الجارية بالفعل فى كل من الولايات المتحدة وأستراليا، بالإضافة إلى تقديم Epic أمام محكمة استئناف المنافسة فى المملكة المتحدة.

وتزعم الشكوى، المقدمة إلى المديرية العامة للمنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية، أنه من خلال سلسلة من القيود المضادة للمنافسة المصممة بعناية، لم تكتف أبل بإلحاق الضرر بالمنافسة فى عمليات توزيع التطبيقات والدفع، بل قضت عليها تمامًا.

وكانت شركة آبل قد نفت فى وقت سابق أن عمولتها البالغة 30% كانت معادية للمنافسة، قائلة إن Epic Games هى التى انتهكت عقدها، وقالت أبل إن Epic استفاد من أدوات التطوير والترويج من أبل.