لعشاق الألعاب.. شاشة جديدة من فيليبس بميزات مذهلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ 37 دقيقة

كشفت شركة فيليبس عن شاشتها الجديدة Momentum 559M1RYV، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب عبر دقة وضوح فائقة.

وأوضحت الشركة الهولندية أن شاشتها الجديدة تشتمل على لوحة VA قياس 55 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 4K (3840 x 2160 بيكسل) مع معدل تنشيط صورة 144 هرتز ونسبة تباين 4000:1.

وتبلغ درجة السطوع العادية 750 نيت، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1200 نيت عند عرض محتويات HDR، وتمتاز شاشة فيليبس الجديدة بدعم معيار VESA DisplayHDR 1000.

ومن ضمن الوظائف المفيدة لعشاق الألعاب توافر ثلاثة منافذ HDMI 2.1؛ حيث يمكن لأصحاب أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X أو سوني بلاي ستيشن 5 تشغيل الألعاب على الشاشة بدقة الوضوح 4K وبسرعة 120 صورة في الثانية.

وتشتمل شاشة فيليبس Momentum 559M1RYV الجديدة أيضا على منفذ USB-C يتيح إمكانية شحن اللاب توب الموصل به بقدرة تصل إلى 65 وات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توافر سماعة ساوند بار مدمجة من Bowers & Wilkins من أجل الاستمتاع بصوت فائق النقاء أثناء اللعب.

وتعمل وظيفة Ambiglow على إضاءة الحائط خلف الشاشة بألوان تتناسب مع المحتويات المعروضة على الشاشة.