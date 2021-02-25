شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت كلب بكاميرا وذكاء اصطناعى يساعد فى تحقيقات الشرطة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رافق الكلب الروبوتى Digidog الشرطة الأمريكية خلال تدخلهم لإحباط عملية سطو على منزل فى برونكس بنيويورك، فوفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم إرسال الكلب للمبنى لتسلق السلالم والتحقق من حالة الرهائن، لكنه لم يعثر على أحد.

وانضم Digidog، الذى يزن 70 رطلاً، ويمكنه الركض بسرعة ثلاثة أميال ونصف فى الساعة وتسلق العقبات، إلى قسم شرطة نيويورك العام الماضى، والتى غيرت لونه من الأصفر إلى الأزرق والأسود، وأعطته اسمًا جديدًا "Spot" بعد أن أسمته الشركة المبتكرة Boston Dynamics.

وتم تزويد الروبوت بكاميرات للبحث فى منطقة ما، وإرسال لقطات فى الوقت الفعلى، وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعى للتنقل بمفرده، كما أنه قادر على الاتصال ثنائى الاتجاه، على سبيل المثال، إذا احتاج الضابط إلى التحدث مع مشتبه به يمكنه ذلك دون التعرض للأذى.

واستخدمت الشرطة Digidog فى حوادث سابقة فى بروكلين وكوينز، حيث وقع إطلاق نار فى بروكلين واستخدم الروبوت للتحقيق فى قبو، حيث قال شهود إن المسلح كان يختبئ.

كما كان Digidog مفيدًا فى وقت لاحق فى كوينز، حيث كان رجلان مسلحان يحتجزان خمسة رهائن فى منزل.

وقال فرانك ديجياكومو، مفتش وحدة الاستجابة للمساعدة الفنية فى شرطة نيويورك: "أراد الناس الطعام وقتها، لذلك قمنا بربط الطعام عليه وإرساله إلى الموقع".