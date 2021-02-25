تكنولوجيا: لينوفو تخطط لإطلاق إصدارها الجديد من هواتف Legion في ربيع 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلان تشويقي على Weibo اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق إصدارها الجديد من هواتف Legion المخصصة للألعاب في ربيع هذا العام.

كشف إعلان لينوفو التشويقي الجديد لهاتف Legion عن نقطة التسويق الأولى لهاتف Legion المرتقب، حيث يستهدف الإصدار الجديد من هواتف الألعاب دعم التبريد بكفاءة أعلى لتجربة مميزة في الألعاب.

كما أكد Chen Jin المدير العام لشركة لينوفو في منشور على Weibo أن هاتف الشركة القادم من خط إنتاج Legion المخصص للألعاب سيأتي من بين إصدارات الشركة المميزة لدعم تجربة ألعاب غير محدودة، كما أكد على أن الهاتف سينطلق رسمياً في ربيع هذا العام.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف الألعاب القادم ينطلق بعنوان Lenovo Legion Pro 2، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وبطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يضم الهاتف شاشة AMOLED ويدعم معدل تحديث 144Hz.

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