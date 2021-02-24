Realme Buds Air 2 تصل مع إلغاء الضوضاء

دبي - يزن راشد - كشفت شركة Realme اليوم النقاب عن سلسلة الهواتف الذكية Narzo 30، وإلى جانب تلك، قدمت الشركة سماعات الأذن Buds Air 2، التي تأتي خلفًا لسماعات Buds Air الصادرة في شهر ديسمبر 2019.

ويبدو Realme Buds Air 2 مشابهًا لسماعات Buds Air Pro وتتباهى بتصميم لوني ثنائي اللون.

ويتم تشغيلها بواسطة شريحة R2 المخصصة، التي تقول Realme: إنها توفر عمر بطارية أطول بنسبة 80 في المئة وتقلل من زمن الوصول بنسبة 35 في المئة مقارنةً بسابقتها.

وتحتوي سماعات Buds Air 2 على مكبر صوت بقياس 10 ميليمتر مع طلاء كربوني يشبه الماس، الذي يوفر صوتًا أكثر ثراءً وأكثر وضوحًا واستجابة تردد أفضل.

ومع Buds Air 2، قدمت Realme وضع +Bass Boost جديدًا تم تطويره بالتعاون مع (أليكس بال) Alex Pall و (أندرو تاغارت) Andrew Taggart.

وإلى جانب ذلك، أضافت Realme أيضًا إعدادين مسبقين جديدين إلى تطبيق Realme Link هما Dynamic و Bright، بحيث يوزان Dynamic بين نغمات التردد العالي والمنخفض والمتوسط، بينما يعزز Bright الصوت البشري، مما يجعله مثاليًا للاستماع إلى البودكاست والكتب الصوتية.

ومع ذلك، فإن أحد أهم ميزات Buds Air 2 هو ميزة إلغاء الضوضاء النشط ANC، التي لم تكن موجودة في الجيل الأول من سماعات Buds Air.

ويمكن أن تقلل ANC عبر Buds Air 2 من الضوضاء بما يصل إلى 25 ديسيبل، وهي قادرة على تصفية معظم الأصوات المنخفضة التردد، بما في ذلك ضوضاء الأجهزة المنزلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز سماعات Buds Air 2 بميزة إلغاء الضوضاء البيئية ENC، التي تستخدم ميكروفونات مزدوجة على كلا السماعتين لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا.

وتدعم سماعات Buds Air 2 أدوات التحكم باللمس، وتتميز بخاصية Smart Wear Detection وتأتي مع Bluetooth 5.2 ونظام النقل الثنائي القناة.

كما أنها تأتي مع وضع اللعبة، الذي تمت ترقيته، والذي يوفر زمن انتقال يصل إلى 88 ميلي ثانية، وهو ترقية مهمة بشأن زمن الانتقال بالمقارنة مع الزمن الذي قدمته Buds Air البالغ 120 ميلي ثانية.

ولم تكشف Realme عن حجم البطاريات داخل سماعات الأذن وعلبة الشحن، لكن الشركة تدعي أن السماعات توفر خمس ساعات من وقت التشغيل بشحنة واحدة، وعندما تقترن بحافظة الشحن، تحصل على إجمالي 25 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل ANC، و 22.5 ساعة مع تشغيل ANC.

وبينما زادت قدرة البطارية على التحمل، تخلت Realme عن الشحن اللاسلكي الذي كان موجودًا في سماعات Buds Air الأصلية.

ومع ذلك، فإن سماعات Buds Air 2 تدعم الشحن السريع، مما يسمح لك بالحصول على ساعتين من التشغيل عبر الشحن لمدة 10 دقائق، بينما يتطلب الشحن الكامل ساعتين.

وحصلت Realme Buds Air 2 على تصنيف IPX5، وتباع بسعر 45 دولار، وتطرح للبيع اعتبارًا من 2 مارس.