webOS لم يعد مقصورًا على تلفزيونات إل جي

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة إل جي أن منصة التلفزيون الذكية webOS الخاصة بالشركة تظهر قريبًا عبر أجهزة التلفزيون من العلامات التجارية الأخرى.

ومن بين الشركات التي وقعت على الاتفاقية RCA و Ayonz و Konka، وقالت إل جي: يعيد هذا تشكيل أعمال التلفزيون لكل من مزودي التكنولوجيا والمحتوى مع زيادة حضور إل جي بشكل كبير وبروزها في سوق الترفيه المنزلي العالمي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن كشفت إل جي عن إصدار تم إصلاحه بشكل كبير من webOS في CES في شهر يناير.

وفي تلفزيونات إل جي لعام 2021، تم التخلي عن الواجهة المنزلقة بالكامل لصالح الشاشة الرئيسية القابلة للتمرير الأكثر تقليدية.

ويفضل عملاء تلفزيونات إل جي الحاليين المظهر الجديد لأنه يشبه جهاز البث ويبدو أسهل في الاستخدام.

ويأمل الآخرون الذين أصبحوا يقدرون نظام webOS أن تجلب إل جي webOS 6 إلى أجهزة التلفزيون الصادرة في عام 2020 وما قبله.

وفي ترخيص منصتها للعلامات التجارية التلفزيونية الأخرى، تسير إل جي على خطى Roku وأمازون، حيث انضم كل منهما إلى أطراف خارجية لإصدار أجهزة تلفزيون Roku و Fire TV Edition على التوالي.

ووفقًا للشركة، يحصل الشركاء عبر منصة webOS على تصميم تجربة المستخدم المألوف للغاية إلى جانب مجموعة غنية من الميزات، مثل: البحث الصوتي والتحكم، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمجة، والاتصال السهل.

ويحصل الشركاء أيضًا على مجموعة متنوعة من خيارات المحتوى، بما في ذلك الوصول إلى تطبيقات خدمات البث العالمية، مثل: نيتفليكس ويوتيوب و Amazon Prime Video وخدمة البث الرياضي DAZN، بالإضافة إلى قنوات إل جي، وهي خدمة بث المحتوى المجانية المتميزة للشركة.

وتشتمل نماذج التلفزيون المتوافقة أيضًا على جهاز التحكم عن بُعد المخصص Magic Motion.

وتتحكم إل جي من خلال الصفقة في تجربة برامج التلفزيون عبر المزيد من الأجهزة، وتحصل أيضًا على المزيد من عائدات الإعلانات.

ويؤدي توسيع webOS ليشمل المزيد من أجهزة التلفزيون إلى جعل قنوات إل جي التي ترعاها الإعلانات أمام أعين جديدة.

ويمنح هذا النهج أيضًا إل جي المزيد من بيانات المستخدم لإجراء تحسينات عبر webOS، التي بدورها تفيد مجموعة أجهزة التلفزيون الخاصة بالشركة.