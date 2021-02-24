شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف بالهند من العملة المشفرة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يوم الأربعاء إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن العملات المشفرة، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

وقال داس إنه نقل مخاوفة إلى الحكومة، التي عارضت إلى حد كبير تداول العملات المشفرة الخاصة في السنوات الأخيرة.

وقال إن خطط بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق عملته الرقمية الخاصة لا تزال "قيد التنفيذ" وفقا لما نقلته رويترز.

وقال داس لقناة CNBC-TV18 الإخبارية في مقابلة "لدينا مخاوف كبيرة من زاوية الاستقرار المالي"، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الهندي كان "يستهدف إطلاق" عملة رقمية.

و"سيكون من الصعب جدًا ولا يمكنني تحديد موعد نظرًا لوجود العديد من النهايات السائبة التي يجب تقييدها وتحظى باهتمامنا الكامل."

وقلص البيتكوين المكاسب بعد تعليقات داس، وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع بنسبة 1.5%إلى 49622 دولارًا، بعد أن ارتفع بنسبة 5% في التعاملات المبكرة.

وتأتي التعليقات في الوقت الذي من المقرر أن يناقش فيه البرلمان الهندي إمكانية إدخال قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين في الجلسة الحالية للبرلمان، وفقًا لجدول أعمال تشريعي.

وأوصت لجنة حكومية هندية في عام 2019 بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات كبيرة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.

وأخبر البنك المركزي المقرضين في عام 2018 أنهم لا يستطيعون تقديم أي خدمات مصرفية لأي متداولين أو بورصات عملة مشفرة، ولكن تم الطعن في الأمر في المحكمة وألغته المحكمة العليا في النهاية.

قال نيسشال شيتي الرئيس التنفيذي لبورصة WazirX للعملات المشفرة: "الافتراض القائل بأن العملة المشفرة ستكون منافسة للروبية الهندية وبالتالي ستؤدي إلى عدم الاستقرار المالي غير صحيحة"، "من أجل ضمان وجود استقرار مالي لدينا خيارات تنظيمه".

كما قال راشمي ديشباندي، الشريك في شركة المحاماة Khaitan & Co، التي مثلت شركات التشفير في المحكمة العليا، إن الطريق إلى الأمام هو تنظيم السوق.

"لقد قدمنا ​​توصيات إلى الحكومة لمعاملة العملة المشفرة كفئة أصول (مثل) الأوراق المالية الأخرى والتي (تخضع) بعد ذلك لمنظم السوق أو أي هيئة تنظيمية أخرى.