شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات أمريكية لمواجهة أزمة نقص أشباه المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع the Verge، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يوقع على أمر تنفيذي، لمعالجة القلق المتزايد بشأن نقص أشباه الموصلات العالمي الذي يعيق إنتاج سلع مثل السيارات والهواتف الذكية.

وسيوجه الأمر التنفيذي للبيت الأبيض الحكومة الفيدرالية لإجراء مراجعات لمدة 100 يوم لسلاسل التوريد في أربع مجموعات من المنتجات، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر والبطاريات ذات السعة الكبيرة، مثل تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية وفقًا لمسؤولي الإدارة.

ونتج نقص الرقائق عن عدد من العوامل التي تسبب فيها جائحة فيروس كورونا، مع انتقال المزيد من الحياة اليومية عبر الإنترنت، حيث شهد مصنعو الإلكترونيات الاستهلاكية زيادة في الطلب على منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما تباطأ إنتاج الرقائق جزئيًا بسبب الوباء، وجعلت الحرب التجارية للرئيس السابق الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الصين من الصعب على الشركات الأمريكية العمل مع منتجي الرقائق الصينيين.

وأدى ذلك إلى قيام شركات مثل Apple و AMD و Sony و Qualcomm بإثارة مخاوف بشأن النقص خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك أجزاء لأجهزة iPhone ووحدات التحكم مثل PlayStation 5.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مجموعات الضغط من أجل صناعة السيارات والاتصالات والتكنولوجيا البيت الأبيض للعمل مع الكونجرس لتوفير تمويل إضافي لأبحاث وإنتاج الرقائق المحلية.

وقالت المجموعات في رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي: "تلعب أشباه الموصلات دورًا مهمًا في تمكين المنتجات والخدمات التي تغذي اقتصادنا، وتساهم في الابتكار الأمريكي وتعزز أمننا القومي". "نظرًا للدور المركزي لأشباه الموصلات، فإن تعزيز مكانة الولايات المتحدة في أبحاث وتصميم وتصنيع أشباه الموصلات يمثل أولوية وطنية."

وفي مؤتمر صحفي، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أن الكونجرس سيعمل على صياغة حزمة تشريعية "للتغلب على الصين وخلق وظائف أمريكية جديدة" بالإضافة إلى القيام باستثمارات جديدة في صناعة أشباه الموصلات الأمريكية. قال شومر إنه يتطلع إلى طرح هذه العناصر للتصويت في مجلس الشيوخ هذا الربيع.

قال شومر: "في الوقت الحالي يعد تصنيع أشباه الموصلات نقطة ضعف خطيرة في اقتصادنا وأمننا القومي يجب أن يتغير"، "لا يمكننا أن ندع الصين تتقدم علينا في إنتاج الرقائق."

ومن جهة أخرى طلب من بايدن أيضًا إجراء مراجعات مماثلة في قطاعات الدفاع والصحة العامة والتأهب البيولوجي وتكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية والنقل والطاقة وإنتاج الغذاء على حد قول مسؤولي الإدارة.