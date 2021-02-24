عيون خلف الرأس؟ رياضي أوليمبي يطوّر نظارات تسمح للدراجين رؤية ما هو خلفهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 10:22 مساءً - طور فيزيائي ودراج حائز على الميدالية الذهبية الاولمبية، زوجاً من النظارات التي يمكن أن تساعد راكبي الدراجات أن يروا خلفهم دون أن يحركوا رأسهم.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام المخترعان في إدنبرة كالوم سكينر والفيزيائي أليكس ماكدونالد بتطوير مواصفات النظارات من الرسومات التخطيطية بعد جمع أكثر من £100,000 على Kickstarter.

يقول الفريق أنها تسمح لراكبي الدراجات برؤية ما هو أمامهم وخلفهم من خلال تحويل التركيز بدلاً من تحريك رؤوسهم ،مما يساعد أيضاً على تحسين السرعة والديناميكية الهوائية.

استخدمت الشركة، Hindsight ، عدسات بزاوية من جزأين مع مرايا شبه شفافة لإنتاج النظارات ، والتي تكلف ابتداء من 199 جنيهاً استرلينياً.

يأمل المخترعان أن تجعل نظارتهم، ركوب الدراجات للهواة أكثر أماناً وأن تعطي الرياضيين الآخرين مثل العدائين والمجدفين ميزة أداء من خلال عدم الاضطرار إلى تحريك رؤوسهم.

وقال السيد سكينر ، الذي فاز بالميدالية الذهبية والفضية في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 :” بصفتي راكباً متحمساً أدرك تماماً أهمية السلامة على الطرقات”.

ولكن إلى جانب تحسينات السلامة على الطرقات ، والتي كانت مصدر الإلهام الأصلي للنظارات ، يرى سكينر مستقبلاً تنافسياً للإطار.

وقال الرياضي: “أنا مندهش أيضاً من إمكانات نظارات HindSight على مساعدة راكبي الدراجات المحترفين على الوصول إلى ذروة أدائهم”.

“إنّ إدارة الملف الديناميكي الهوائي أمر ضروري لأي راكب دراجات النخبة ، ومن خلال الرجوع إلى الوراء للنظر خلف كتفك ، يمكنك بسهولة فقدان الكفاءة في سرعتك والأداء. “أعتقد أن نظارات HindSight توفرحلاً لذلك وستغير القاعدة كما نعرفها.”

يقول السيد ماكدونالد ، المخترع الأوروبي السابق لهذا العام ، أن القدرة على النظر خلفك يتيح للدراج فرصة اتخاذ قرار أكثر ذكاء.

وقال أن المشكلة كانت مشكلة توازن، لأنك تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة على الدراجة بين حركة المرور على جانب واحد والسيارات المتوقفة على الجانب الآخر.

إنّ النظر إلى مرآة جناح السيارة أثناء ركوب الدراجة ألهم قراره بإنشاء حل “الرؤية الخلفية” لراكبي الدراجات.

وتساءل: “إذا كانت جميع السيارات تحتاج إلى مرايا خلفية لتكون آمنة ، فلماذا لا يكون لراكبي الدراجات خيارات جيدة؟ “.

وأوضح ماكدونالد أن معرفة ما كان قادماً من الخلف – سواء كان ذلك سائقاً عديم الخبرة أو سيارة أجرة تقود بسرعة أو حافلة كبيرة تتطلب مساحة أكبر – من شأنها أن تسمح لراكبي الدراجات باتخاذ قرارات أكثر ذكاءً عير حصولهم على مزيد من المعلومات.

وأوضح: “تم تصميم نظارات HindSight لضمان الحفاظ على الرؤية الأمامية ، مع إضافة القدرة على النظر إلى الخلف”.

“تسمح نظارات Hindsight بالحفاظ على الرؤية المحيطية في الاتجاه الأمامي أثناء التحقق من الخلف ، مما يمنح رؤية أفضل من الجهتين بشكل فعال”.

وكانت النظارات قد فازت بسلسلة من جوائز تطوير ريادة الأعمال في عام 2020 بما في ذلك جائزة Scottish Edge Award.