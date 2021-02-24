تكنولوجيا: صور مسربة تؤكد على دعم هاتف Galaxy A52 5G ميزة مقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن دعم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A52 5G لميزة مقاومة الماء.

تستعد العملاق الكوري قريباً للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A52 5G، واليوم يعود Evan Blass من جديد ليقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار عبر أحدث الصورة المسربة ثلاثية الأبعاد.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Galaxy A52 5G ينطلق بمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، لذا سيكون هاتف Galaxy A52 أول إصدار من هواتف سامسونج المتوسطة يعتمد بمعايير مقاومة الماء منذ 2017، حيث قدمت سامسونج إصدارتها من سلسلة هواتف Galaxy A خلال الفترة الماضية دون أي دعم لمعايير مقاومة الماء.

يذكر أن التسريبات الأخيرة كشفت عن دعم هاتف Galaxy A52 5G لإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف بتصميم Infinity-O في الشاشة، ومستشعر للبصمة مدمج في شاشة مسطحة، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 750G، وبطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

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