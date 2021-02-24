تكنولوجيا: Hyundai تكشف عن سيارة Ioniq 5 الكهربائية رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سيارة Hyundai الكهربائية Ioniq 5 رسمياً بتصميم خارجي صغير الحجم، ومساحة داخلية أكثر إتساعاً، والتي تدعم قطع مسافة 300 ميل.

شغلت سيارة هيونداي الكهربائية Ioniq 5 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم كشفت الشركة النقاب عن السيارة رسمياً، على أن ينطلق الإصدار الرئيسي بحزمة بطارية من الليثيوم أيون بقدرة بطارية 58 كيلو وات / ساعة، ومحرك بالمحور الخلفي بقدرة 160 كيلووات، وقوة 218 حصان، ويستغرق عزم الدوران في السيارة 8.5 ثانية للإنطلاق من 0 إلى 60 ميل في الساعة.

أيضاً يأتي الإصدار القياسي لسيارة Ioniq 5 الكهربائية بمحرك في المحور الأمامي بقوة 235 حصان وعزم دوران 446 lb-ft، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بقدرة بطارية 77.4 كيلو واط في الساعة، أيضاً تتوفر بحزمة بطارية أصغر بقدرة 72.6-كيلو واط في الساعة، كما تدعم سيارة Ioniq 5 الكهربائية قطع مسافة 300 ميل.

كما ينطلق أعلى إصدار من السيارة بقوة 306 حصان وعزم دوران 446 lb-ft، وتدعم الإنطلاق من 0 إلى 60 ميل خلال 5.2 ثانية فقط، أيضاً تقدم Hyundai سيارة Ioniq 5 بتقنية الشحن السريع، حيث يمكن أن يتم شحن السيارة من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط، كما يمكن شحن السيارة لمدة 5 دقائق فقط لقطع مسافة 62 ميل.

وتنطلق سيارة Ioniq 5 بمساحة واسعة في المقصورة الداخلية رغم الحجم الصغير الخارجي لسيارة الدفع الرباعي، مع مقاعد تدعم التمديد مع مساند للساقين لدعم الإسترخاء.

أيضاً تضم اللوحة الأمامية للسيارة شاشة معلوماتية بحجم 12 إنش، مع خدمات هيونداي BlueLink، وتقدم هيونداي السيارة بتقنية الواقع المعزز التي تعمل على تحويل الزجاج الأمامي بالكامل إلى شاشة، كما تأتي السيارة بنظام مساعد قائد السيارة SmartSense، وتطبيق Highway Driving Assist 2 الذي سيدعم تثبيت السرعة التكيفي على الطرق السريعة، ومساعدة لتثبيت السيارة في ممر الطريق أو تغيير المسار، كما تتضمن السيارة ميزة المساعد الذكي لركن السيارة عن بعد.

المصدر

اعلان





