شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة البريد فى الولايات المتحدة تستعين بشاحنات ذكية ضد الاصطدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط خدمة البريد الأمريكية للحصول على شاحنة بريد جديدة على الطرق الأمريكية بحلول عام 2023، وسيشهد عقدا جديدا قيام Oshkosh Defense بتصنيع ما بين 50000 و 165000 من "مركبات توصيل من الجيل التالي" للوكالة خلال السنوات العشر القادمة وفقا لموقع techCrunch.

وستأتي السيارة في كل من بدائل مجموعة نقل الحركة الكهربائية، ووفقًا لخدمة البريد سيتمكن الأخير من استيعاب تقنيات المركبات الكهربائية الجديدة عند توفرها.

وستشمل أيضًا ميزات مثل الكاميرات بزاوية 360 درجة، وتجنب الاصطدام الأمامي والخلفي والتحكم في الجر، بالإضافة إلى وسائل الراحة مثل التدفئة وتكييف الهواء والمزيد من القدرة الاستيعابية للحزم.

يتكون الأسطول الحالي لخدمة البريد من حوالي 230.000 مركبة، منها حوالي 190.000 مخصصة فقط لنقل البريد والطرود إلى الناس، بعض هذه الشاحنات مثل مركبة Grumman Long Life Vehicle (LLV) الشهيرة، كانت في الخدمة منذ عقود.

وتحتفظ خدمة البريد الأمريكية بحوالي 140.000 LLVs عبر الولايات المتحدة، تشتمل غالبية هذه الشاحنات على محرك جنرال موتورز رباعي الأسطوانات "Iron Duke".