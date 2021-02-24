شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يطالب بقواعد عالمية لخصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "ساتيا ناديلا"، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "إن الخصوصية هي حق من حقوق الإنسان"، وذلك في الوقت الذى يناضل فيه من أجل التنظيم العالمي بشأن سلامة وخصوصية البيانات للتأكد من أن المنتجات والخدمات التقنية آمنة للاستخدام.

وبحسب موقع TOI الهندى، فجاء هذا التصريح من "ناديلا" خلال جلسة تفاعلية افتراضية مع وزير تكنولوجيا المعلومات والصناعات في الهند في معرض BioAsia 2021، حيث قال "لذلك أتطلع إلى عالم نمتلك فيه، بعد كل شيء لدينا قوانين سلامة الغذاء لدينا قوانين سلامة الأدوية، أعتقد أنه سيكون هناك بالمثل قواعد ولوائح (بشأن البيانات)".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سياتل في الولايات المتحدة، المولود في الهند: "نأمل أن يكون هناك معيار عالمي"، واستكمل الشيء الوحيد الذي أتمناه هو ألا نتفتت، فنحن قادرون - سواء في الخصوصية أو الأمان - على الجمع بين مجموعة من القواعد العالمية التي ستسمح لنا جميعًا بالامتثال والتأكد من أننا نعرف ما نحن نبني آمنة للاستخدام ".

ووفقًا لـ "ناديلا"، تم وضع اللوائح والمبادرات مثل اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) تنتشر في جميع أنحاء العالم، وقال إنه يتعين على شركات التكنولوجيا تصميم وبناء المنتجات مع مراعاة خصوصية المستخدم، ولا ينبغي التسامح مع أي سلوك غير لائق في هذا الصدد.

ونقلاً عن البيانات المتعلقة بالرعاية الصحية للمرضى، قال ناديلا إنه ينبغي أن يفيد المريض في نهاية المطاف، وحول ظروف العمل في فترة ما بعد الجائحة، قال إن الوضع دفع باتجاه مزيد من المرونة فيما يتعلق بمواقع العمل والتعاون، وقال "أعتقد أن التعاون والتعلم والرفاهية هي في الأساس الأشياء التي ستغير طريقة تفكيرنا في العمل مع منح الناس المزيد من المرونة".