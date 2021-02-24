شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تطلق خدمة Spotify HiFi نهاية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خدمة الاستماع للموسيقى Spotify عن خططها لإطلاق خدمة بث مميزة تعرف بـ Spotify HiFi بحلول نهاية هذا العام، والتي تتيح للمستخدمين بث مسارات الموسيقى بأفضل آداء ووضوح مع اتصال ثابت بأعلى جودة للبث.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد تم طرح ميزة "HiFi " من بعض خدمات بث الموسيقى خلال الفترة الماضية، حيث توفرت حتى اليوم في كل من Tidalو Amazon Music، فيما أكدت Spotify بشكل رسمي على خططها لتوفير خدمة Spotify HiFi لاحقاً هذا العام، لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في الاستماع وبث الموسيقى من مكتبة الموسيقى الرقمية.



خدمة سبوتيفاي الجديدة

فيما ينتظر أن تقدم الخدمة للمستخدمين بث بمستوى يحاكي جودة الصوتيات من CD، مع الاحتفاظ بتنسيق الموسيقى، وتمكين Spotify Connect في المكبرات الصوتية لعمق وصوتيات أكثر نقاء.

الجدير بالذكر أن ميزة Spotify HiFi سيتم إطلاقها من الشركة في نطاق واسع خلال الفترة القادمة، إلا أن الشركة لم تكشف عن سعر الاشتراك في الخدمة في الوقت الحالي، لكن أن خدمة Amazon Music HD قدمت خلال 2019 باشتراك شهري بقيمة 15 دولار.