شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حكومة سنغافورة تقدم تطبيقا ذكيا لفحص العلامات الحيوية للحماية من الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري جوناسكار أوداياكومار البالغ من العمر 41 عامًا، كل صباح قبل العمل في موقع بناء بسنغافورة، فحص علامات حيوية، دون الذهاب إلى عيادة أو حتى رؤية ممرضة وذلك عبر تطبيق لشركة ناشئة تدعي Nervotec.

كل ما يحتاجه هو هاتفه الذكي، والذي يمكنه في 45 ثانية فقط إخباره بمعدل ضربات قلبه ومستويات الأكسجين وحتى مستويات التوتر لديه.

ويمكنه أيضًا إخباره ما إذا كان ينبغي عليه مراجعة الطبيب.

ووفقا لما نقلته رويترز، فإن التطبيق الذي طورته شركة Nervotec السنغافورية الناشئة، تعتبره شركة البناء Kajima خط دفاعها الأول ضد تفشي آخر لفيروس كورونا في سنغافورة.

وحافظت الدولة على غطاء محكم من الإصابات وتريد تجنب تكرار العام الماضي، عندما ظهرت سلسلة من التجمعات في مهاجع العمال المهاجرين.

استخدم موظفو Kajima في مواقع مختلفة التطبيق منذ ديسمبر كجزء من برنامج أطلقته الحكومة يوفر للشركات تقنية المرحلة التجريبية لمساعدتها على التكيف مع معايير عصر الوباء الجديد.

ويقدم تشخيصًا للحالة الصحية للمستخدم، بالاعتماد فقط على كاميرا الهاتف الذكي التي يمكنها قياس معدل ضربات القلب عن طريق التقاط التغييرات في انعكاس الضوء على جلد المستخدم بين دقات القلب وفقًا لتدفق الدم تحتها.

وقال مؤسس نيرفوتيك جوناثان لاو إن حكومة سنغافورة مهتمة للغاية بهذه التكنولوجيا.

ولا يزال التطبيق يخضع للمراجعة المحلية، وقال تشوي تيك ليم، مدير معهد الابتكارات والتكنولوجيا الصحية بجامعة سنغافورة الوطنية، إنه قد يكون له تأثير كبير إذا تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين.

قال ليم: "ما تقترحه نيرفوتك يمكن أن يغير قواعد اللعبة".