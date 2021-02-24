شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟ .. ميزة Spotify Clips الجديدة الشبيهة بقصص انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت خدمة سبوتيفاي ميزة "قصص" جديدة على غرار قصص واتس آب وانستجرام وسناب شات وغيرها، والتى تعرف بـ Spotify Clips، حيث ستكون هذه الميزة متاحة عبر قوائم تشغيل سبوتيفاي، وتسمح للفنانين بالتواصل مع المعجبين بطريقة جديدة.

قصص Spotify Clips

تقوم فقرة القصص على منشورات سريعة الزوال لمدة 24 ساعة عادة، إلا أن ميزة Spotify Clips مخصصة للفنانين فقط، وهي قيد الاختبار حاليًا، وعلى عكس المنصات الأخرى، تعمل Spotify Clips بشكل مختلف تمامًا، ولن تكون متاحة للجميع.

ولن يتمكن المستمعين من مشاركة القصص، لكن بدلاً من ذلك، فإن هناك قوائم تشغيل محددة قادرة على عرض صور ومقاطع فيديو الفنانين عبر الميزة الجديدة، كذلك فليس من الواضح كيفية إرسال الفنانين للمحتوى إلى Spotify Clips، لكن سبوتيفاي تلاحظ أن الميزة لن تكون متاحة عبر Spotify for Artists، كما توقع المبدعين.

فيما تسعى خدمة الموسيقى لأن يقوم الفنانين بنشر المحتوى الحصري ضمن الميزة، مما يدفع المستخدمين إلى التفاعل معها وتشغيل بعض الأغاني من قوائم التشغيل التي تتضمن ميزة Spotify Clips، وقد أصبح لدى سبوتيفاي الآن أكثر من 345 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 155 مليون مشترك مدفوع حول العالم، حسبما أعلنت عملاقة الموسيقى التي تتخذ من السويد مقراً لها في وقت سابق في شهر فبراير.

وتحتوي مكتبة سبوتيفاي على أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، و 4.5 مليارات قائمة تشغيل، وأكثر من 2 مليون ملف بودكاست، أنشأها أكثر من 8 ملايين صانع محتوى.