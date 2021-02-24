تكنولوجيا: قوائم سامسونج تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy M62

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جاءت من قوائم سامسونج عن تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy M62 الذي يأتي بمعالج Exynos 9825، وإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

تستعد شركة سامسونج قريباً للإعلان عن إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة من سلسلة Galaxy M، حيث يتوفر هاتف Galaxy M62 في 3 من مارس في كلاً من تايلند وماليزيا بألوان الأزرق، والأسود، وأيضاً الأخضر، كما يضم الهاتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy M62 برقاقة معالج Exynos 9825، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 7000 mAh لذا ستكون نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار في قدرة البطارية الضخمة، كما يدعم الشحن بقدرة 25W، مع القدرة على دعم شحن الأجهزة الأخرى.

أيضاً يتميز الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بإختيار أخر في السعة التخزينية هو 128 جيجا بايت، وتشير التسريبات إلى أن النموذج الرئيسي من الهاتف يأتي بسعر 330 دولار، بينما ينطلق النموذج الأعلى بسعر 358 دولار.

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