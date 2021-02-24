تكنولوجيا: Realme تكشف عن سماعة Buds Air 2 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن سماعة Buds Air 2 اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وعمر أطول للبطارية وسعر 45 دولار.

انطلقت سماعة Buds Air 2 اللاسلكية اليوم خلال حدث Narzo 30، حيث تأتي السماعة بنفس ملامح تصميم سماعة Buds Air Pro، وتتوفر باثنان من الألوان هما الأسود والأبيض، كما تضم السماعة رقاقة R2 المخصصة التي تدعم تمديد عمر البطارية بنسبة 80%، وخفض وقت تأخر الإستجابة بنسبة 35% مقارنة بالإصدار السابق.

كما تضم سماعة Buds Air 2 محرك بحجم 10مم، وتتميز بتصميم بطبقة من DLC التي تتيح إنتاج bass بآداء أقوى، مع تردد أعلى، أيضاً تقدم الشركة السماعة اللاسلكية بنمط Bass Boost plus الجديد.

كما أضافت السركة اثنان من الإعدادات الجديدة في تطبيق Realme Link وهما Dynamic و Bright حيث يمكن للإعدادات الأولى أن تدعم التوازن بين bass والأصوات الثلاثية والمتوسطة، بينما يعمل النمط الأخر على تعزيز الصوت البشري، وذلك بهدف دعم المستخدم بكفاءة أعلى في الإستماع إلى البودكاست والكتب الصوتية.

وتدعم سماعة Buds Air 2 إلغاء الضوضاء النشطة التي تعمل على خفض الضوضاء حتى 25 ديسيبل، مع ميزة فلترة جميع الأصوات منخفضة التردد، كما تدعم السماعة إلغاء الضوضاء ENC التي تعمل على دعم المستخدم بمكالمات واضحة ونقية من خلال ميكروفونات مزدوجة في جهتي السماعة.

وتدعم Buds Air 2 التحكم باللمس في أدوات السماعة، كما تدعم ميزة Smart Wear Detection التي تعمل على إدراك إزالة السماعة من أذن المستخدم لإيقاف السماعة بشكل تلقائي، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2.

أيضاً قامت Realme بترقية نمط الألعاب في السماعة اللاسلكية مع زمن انتقال يصل إلى 88 مللي ثانية، ومن المقرر أن توفر البطارية في السماعة عمر شحن يصل إلى 5 ساعات، أو 25 ساعة مع الحافظة في حالة إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة أو 22.5 ساعة عند تنشيط الميزة.

سماعة Realme Buds Air 2 تأتي بتصنيف IPX5، وتتوفر بسعر 45 دولار أو 37 يورو، على أن تنطلق للسوق الهندي بدءاً من 2 من مارس.

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