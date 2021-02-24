تكنولوجيا: HP تعلن إنهاء صفقة الإستحواذ على شركة HyperX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP اليوم عن الإنتهاء من إتمام صفقة الإستحواذ على HyperX وهو قسم الألعاب في شركة Kingston، حيث تستهدف عملية الإستحواذ دفع العمل في قطاع الأنظمة الشخصية في شركة HP.

تعد HyperX واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الطرفية للألعاب في العالم، ولقد حاذت الشركة بالفعل على عدة جوائز في هذا المجال، حيث قدمت الشركة مجموعة من الأجهزة الطرفية للأسواق والتي تشمل لوحات المفاتيح، ووحدات التحكم، والفارة المخصصة للألعاب، وميكروفونات USB إلى جانب سماعات الرأس.

ولقد أوضح “Enrique Lores” الرئيس التنفيذي لشركة HP في تصريحاته التي أصدرها عن صفقة الإستحواذ، أن شركة HyperX رائدة في إنتاج الأجهزة الطرفية وملحقات الألعاب التي تجذب قطاع كبير من المستخدمين في الأسواق العالمية، كما أكد على أن إنضمام HyperX إلى فريق العمل سيدعم HP لتعزيز عملية الإبتكار ونمو أعمال الشركة.

أيضاً من المقرر وفقاً لإتفاقية الإستحواذ أن تدفع HP قيمة 425 مليون دولار لشركة Kingston، على أن تحتفظ الأخيرة بمنتجات DRAM و flash و SSD.

المصدر

اعلان





