شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بتفاقم أزمة إنتاج الرقائق الإلكترونية فى تايوان بسبب قيود إمدادات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتري صانعو الرقائق التايوانيون المياه عن طريق حمولة الشاحنات لبعض المسابك الخاصة بهم مع توسيع الجزيرة للقيود المفروضة على إمدادات المياه وسط الجفاف الذي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الرقائق لصناعة السيارات العالمية.

واضطرت بعض شركات صناعة السيارات بالفعل إلى خفض الإنتاج، وتلقت تايوان طلبات للمساعدة في سد النقص في رقائق السيارات من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

وستبدأ تايوان، وهي مركز رئيسي في سلسلة إمداد التكنولوجيا العالمية لعمالقة مثل شركة أبل، يوم الخميس في تقليل إمدادات المياه للمصانع في المدن الوسطى والجنوبية حيث توجد مجمعات علمية رئيسية وفقا لما نقلته رويترز.

وتبلغ مستويات المياه في العديد من الخزانات في المنطقة الوسطى والجنوبية بالجزيرة أقل من 20%، بعد شهور من هطول الأمطار الشحيحة وصيف نادر خالٍ من الأعاصير.

وقال وزير الاقتصاد التايواني وانج مي-هوا للصحفيين "خططنا للأسوأ." "نأمل أن تتمكن الشركات من تقليل استخدام المياه بنسبة 7%إلى 11%".

مع توقعات هطول الأمطار المحدودة للأشهر المقبلة، قالت شركة Taiwan Water Corporation هذا الأسبوع إن الجزيرة دخلت "أصعب لحظة".

وبدأت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، هذا الأسبوع في طلب كميات صغيرة من المياه عن طريق حمولة الشاحنة لتزويد بعض مرافقها في جميع أنحاء الجزيرة.

وقالت TSMC "نجري الاستعدادات لطلبنا المستقبلي على المياه" واصفا الخطوة بأنها "اختبار ضغط". وقالت شركة الرقائق العملاقة إنها لم تلاحظ أي تأثير على الإنتاج.

ووقعت كل من Vanguard International Semiconductor Corporation و United Microelectronics Corp عقودًا مع شاحنات المياه وقالتا إنه لا يوجد تأثير على الإنتاج.

وقالت فانجارد إنها بدأت تدريبًا لنقل المياه بالشاحنات إلى منشآتها في مدينة هسينشو الشمالية.

ولطالما اشتكت شركات التكنولوجيا التايوانية من النقص المزمن في المياه، والذي أصبح أكثر حدة بعد أن وسعت المصانع الإنتاج في أعقاب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.