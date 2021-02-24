جواز سفر رقمي لمتلقي لقاح كورونا

بغداد - ياسين صفوان - يستعد اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" لإطلاق جواز سفر رقمي خاصٍّ بالراغبين في السفر الذين تلقوا اللقاح بشكل رسمي، أو الحاصلين على فحص طبي معتمد من جهة رسمية، بحسب "عكاظ".

وسيكون الجواز متوفراً على منصتي برامج IOS وAndroid خلال أسابيع فقط، كما أشارت الأنباء، حيث سيستطيع المسافر بعد تحميله اعتماد نتيجة فحصه، أو تأكيد تلقيه اللقاح اللازم، الأمر الذي يسهِّل عليه التنقل بين الدول دون الخضوع لأي إجراءات احترازية، أو وقائية قد تفرضها بعض الدول بشأن كورونا.

يذكر أن خطوط الطيران السنغافورية، هي أول شركة طيران دولية تعتمد جواز السفر الصحي، في كانون الأول الماضي، ونفذت التجربة من بعدها خطوط طيران الاتحاد، والإمارات، والقطرية، والنيوزيلندية.