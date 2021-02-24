شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تحذف مئات الحسابات لارتباطها بروسيا وإيران وأرمينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Twitter إنها حذفت 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها، وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حسابا يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها وفقا لـCNBC عربية.

وقالت Twitter إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

وقالت Twitter أيضا إنها حذفت 35 حسابا مرتبطا بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.