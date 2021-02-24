فيديو.. “سوني” تطلق كاميرا FX3 السينمائية بميزات احترافية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 02:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

طرحت شركة ”سوني“ اليابانية كاميرا FX3 الجديدة، التي تنتمي لفئة الكاميرات المدمجة ذات الإطار الكامل. وتعدّ من الطراز الأقل تكلفة في خط ”سوني“ السينمائي، كما تضم مجموعة من أفضل مميزات هذه الفئة من الكاميرات، مع دعم عدسات E-mount، وبسعر يبدأ من 3900 دولار.

وتشتمل كاميرا FX3 على بعض الميزات الموجودة في كاميرات السينما الأكثر تكلفة في جسم أصغر ووزن أخف، كما تنطلق بمستشعر Exmor R CMOS وإطار كامل بحجم 35 مم، وتدعم الكاميرا تصوير بدقة 10.2 ميغابيكسل التي تدعم المستخدم في تصوير الأفلام، وبدقة 12.1 ميغابيكسل للصور الثابتة، وبدقة 12.9 ميغابيكسل بشكل عام.

كما أكدت شركة ”سوني“ دعم الكاميرا السينمائية لميزة الضبط التلقائي السريع (Hybrid AF)، وميزة الضبط التلقائي والكشف وتحديد المشهد، وأيضا ميزة الضبط التلقائي لاكتشاف التباين، كما تتميز بحساسية من EV-6 إلى EV20، مع ISO يعادل 100 وفتحة عدسات F2.0، وميزة التثبيت البصري للصورة.

ومن ناحية البرامج، تدعم الكاميرا العمل مع S-Cinetone، وهذا الإعداد المسبق للفيديو مطابق لما هو موجودة في كاميرات السينما الأخرى من ”سوني“ ومصمم لإضفاء مظهر سينمائي ناعم على اللقطات خارج الكاميرا.

أما من ناحية التصميم، فتحتوى كاميرا FX3 على خمسة حوامل ملولبة 1/4-20، مع منها ثلاثة في الأعلى، ويسمح ذلك بتركيب الكاميرا داخل قفص أو على حامل أو طائرة من دون طيار.

كما قامت ”سوني“ بإجراء العديد من التغييرات على التصميم مقارنة بكاميرا A7S III، بما في ذلك وجود زر تسجيل بإضاءة خلفية في الأعلى، وعصا تحكّم مثبتة بالأعلى، والتحكم في التكبير / والتصغير، وتركيز الأضواء في الأمام والخلف، ومفتاح الطاقة المنزلق، وأزرار الاختصارات المحسّنة لمواصلة عمل الفيديو.

كما سيتاح للمستخدمين العمل مع بيانات تنسيق RAW بحجم 16_بت، مع مستشعر بإطار كامل بدقة 4264 في 2408 بيكسل، ودعم التسجيل الخارجي عبر موصل HDMI.

وأخيرا، يدعم نظام كاميرا FX3 معدل إطارات 24، و25، و30، و50، و60، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند معدل 120 إطار لكل ثانية بواسطة معالج BIONZ XR.

ومن المقرر أن تتوافر كاميرا Sony FX3 خلال شهر مارس المقبل بسعر يبدأ من 3900 دولار في السوق الأمريكية.