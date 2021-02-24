تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن هاتفي Narzo 30 Pro وNarzo 30A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Narzo 30 Pro الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G ومعدل تحديث 120Hz، كما قدمت Realme هاتف Narzo 30A.

هاتف Realme Narzo 30 Pro

تقدم Realme هاتف Narzo 30 Pro كأحدث الإصدارات المتوسطة من الهواتف التي تدعم المستخدمين في الألعاب، مع دعم الإتصال بشبكات 5G، عبر رقاقة معالج Dimensity 800U التي تتضمن اثنان من أنوية Cortex-A76 وسرعة 2.4GHz، وعدد 6 من أنوية A55s، مع كرت شاشة Mali-G57 MC3.

ويتميز هاتف Narzo 30 Pro بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف التبديل بين معدل 60Hz و 120Hz بشكل تلقائي وفقاً للمحتوى الذي يتم عرضه، كما يدعم سرعة 180Hz في اللمس في الشاشة، وسطوع 600 nit.

أيضاً يضم هاتف Narzo 30 Pro مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 بحجم بيكسل 0.8 µm وتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، مع دعم التصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة عبر نمط Super Nightscape.

كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، مع نمط سينمائي بأبعاد 21:9، وتثبيت رقمي للصورة.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ونمط UIS Max لتثبيت الفيديو، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة مع نمط Super Nightscape للتصوير الليلي بكفاءة.

أيضاً يعد هاتف Narzo 30 Pro أول إصدار من سلسلة Narzo بتقنية 5G، ودعم اثنان من شرائح SIM بسرعة تصل إلى 2.34 GHz، ويأتي النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في UFS 2.1، مع نموذج أخر بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يتضمن الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية Dolby Atmos، ومعايير Hi-Res في الصوتيات.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI 2.0، ويدعم التسجيل في الهاتف عبر تقنية التعرف على الوجه أو مستشعر في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme Narzo 30 Pro بألوان الأسود والفضي بسعر 235 دولار للنموذج الرئيسي، و275 دولار للنموذج الأعلى، على أن يتوفر للبيع في 4 من مارس.

هاتف Realme Narzo 30A

يتميز هاتف Narzo 30A بنقطة تسويق رئيسية في بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 18W، ويمكن إستخدام الهاتف للشحن العكسي.

أيضاً يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.5 إنش بدقة 720 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 60Hz، ونسبة سطوع 570 nit في نمط الإضاءة الساطعة للشمس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Narzo 30A رقاقة معالج Helio G85، ويأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يأتي نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وتضم الكاميرة الرئيسية مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ومستشعر عمق للأسود والأبيض، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

هاتف Narzo 30A ينطلق بنظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI 2.0، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 125 دولار على أن يتوفر في 5 من مارس.

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