تسجيل تركيز قياسي لـ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلن الباحث والصحفي البريطاني ديفيد أتينبرور، أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وصل إلى مستوى لم نشهده منذ ملايين السنين.

وقد عرضت رسالة الباحث بالفيديو قبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، المكرس للمناخ والأمن.

ويقول الباحث في رسالته، “لقد ارتفع متوسط درجة الحرارة على الأرض خلال 150 سنة، أكثر بقليل من درجة مئوية واحدة. والآن يحتوي الغلاف الجوي للأرض على تركيز لغاز ثاني أكسيد الكربون، لم يكن موجودا منذ ملايين السنين”.

ويضيف، “من فضلكم لا ترتكبوا خطأ- لأن تغير المناخ هو أكبر تهديد أمني يواجهه الإنسان المعاصر”.

ووفقا له، إذا ما اعترف العالم، واعتبر التغير المناخي، تهديدا للأمن العالمي “كما هو فعلا”، فسوف تكون هناك فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

ويضيف، “يشكل تغير المناخ تهديدا للأمن العالمي، الذي لا يمكن مواجهته، إلا بمساعدة مستوى غير مسبوق من التعاون الدولي”. أي وفقا له، يجب أن يوحد هذا التهديد جميع الدول.

ووفقا للعالم، يدور الحديث حول ارتفاع درجات الحرارة في العالم، “تدمير المحيطات”، تغير الأحوال الجوية في العالم، التي قد تحول الغابات إلى صحارى، وتغرق المدن، وتبيد أعدادا هائلة من الكائنات الحية.

ويقول، “مهما فعلنا الآن، فإنه من دون شك ستصبح بعض هذه التهديدات، خلال السنوات القريبة المقبلة، حقيقة واقعة. والبقية ستدمر خلال حياة شباب اليوم، مدنا ومجتمعات كاملة، بل وستزعزع الاستقرار العالمي”.

ويضيف، “إذا واصلنا مسيرتنا الحالية، سوف نشهد انهيار كل شيء يضمن أمننا: إنتاج الغذاء، الحصول على المياه العذبة”. ويشير الباحث، إلى أن درجة حرارة الوسط المحيط الصالحة للحياة ستتغير ، وتضطرب سلاسل الغذاء في المحيط، وذلك بحسب “نوفستي”.