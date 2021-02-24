تكنولوجيا: Oppo تستعرض تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة في MWC 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Oppo خلال فعاليات MWC 2021 التي تقام في شنغهاي تقنية الشحن اللاسلكي السريع الجديدة في نموذج لهاتف OPPO X 2021.

قدمت شركة Oppo خلال حدث INNO DAY OPPO العام الماضي نموذج لهاتف OPPO X 2021 المميز بشاشة OLED قابلة للتدوير، والتي يمكن أن تتوسع من حجم 6.7 إنش إلى حجم 7.4 إنش، وفي فعاليات MWC 2021 Shanghai عادت Oppo لتستعرض تقنية الشركة الجديدة للشحن اللاسلكي في نموذج للهاتف.

كشف العرض الذي قدم من Oppo عن قدرة تقنية الشحن اللاسلكي OPPO Air على دعم الهواتف الذكية بقدرة 7.5W دون الحاجة إلى منصة شحن أو كابل لإتصال الهاتف.

ويرتكز عمل تقنية الشحن اللاسلكي OPPO Air على تقنية الرنين المغناطيسي، حيث إستطاعت التقنية دعم هاتف OPPO X 2021 بالشحن مباشرة على مسافة 10سم، كما تدعم التقنية المستخدم بميزة ممارسة الألعاب أثناء الشحن بسلاسة.

ولقد إستعرضت شاومي خلال الشهر الماضي تقنية الشحن اللاسلكي Mi Air التي تدعم شحن الهاتف عن بعد من مسافة تصل إلى بضعة أمتار، إلا أن التقنية مازالت في مرحلة التطوير.

يذكر أن Oppo أشارت خلال فعاليات MWC 2021 Shanghai إلى تقدمها بتسجيل 122 براءة اختراع في هاتف OPPO X 2021، والتي تتضمن 12 براءة إختراع في آلية تدوير الشاشة، حيث تدعم براءات الإختراع آلية تدوير الشاشة دون أن يظهر أي تجعد في الشاشة.

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