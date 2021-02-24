تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus 9E قريباً بمعالج Snapdragon 690 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط وان بلس لدعم هاتفها القادم OnePlus 9E برقاقة معالج Snapdragon 690، ومعدل تحديث 90Hz.

تستعد شركة وان بلس خلال الفترة القادمة لإطلاق سلسلة هواتف OnePlus 9، والتي تتضمن هذا العام هاتف OnePlus 9E أو الذي عرف في التسريبات بهاتف OnePlus 9 Lite، ولقد أوضحت تسريبات جديدة جاءت عبر مدونة Techmaniacs بعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

يتميز هاتف OnePlus 9E وفقاً للتسريبات بحجم شاشة 6.5 إنش ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومعالج Snapdragon 690.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، على أن يضم النموذج الرئيسي للهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً أكدت صورة مسربة لشاشة OnePlus 9 بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يظهر بنموذج رقم LE2113، ورقاقة معالج Snapdragon 888، مع شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11، وبطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

المصدر

اعلان





