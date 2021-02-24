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انت الان تتابع خبر كيف يمكنني إعادة تفعيل إشعارات متصفح الويب بعد ان كنت قد حظرتها؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تقدم قناة السومرية لمتابعيها عبر الموقع الالكتروني، مميزات متطورة جدا، تتيح سهولة متابعة الأخبار المحلية والاقليمية والدولية، لحظة بلحظة وبطريقة مجانية، بالاضافة الى سرعة مشاهدة الفيديوهات الخاصة ببرامجها ومسلسلاتها، فضلا عن التقارير الاخبارية الخاصة. وذلك، عبر خاصية اشعارات متصفح الويب التي يمكن للمستخدم تفعيلها على هاتفه أو على جهاز الكمبيوتر المكتبي على حدّ سواء.
ولكن في حال كنت قد حظرت هذه الاشعارات عبر النقر على زر Block كيف يمكن اعادة تفعيل هذه الميزة للبقاء على اطلاع بآخر الاخبار؟
في التالي، اليكم الخطوات لإعادة تفعيل اشعارات متصفح الويب من المواقع الالكترونية:
عبر جهاز الكمبيوتر
2. أدخل الى موقع السومرية الالكتروني:
www.alsumaria.tv
3. في أعلى يسار الصفحة، انقر على رمز المزيد الإعدادات أو على علامة القفل.
4. انقر على الإشعارات.
5. اختَر خيار السماح للاشعارات.
الطريقة الثانية:
أما لتفعيل هذه الاشعارات على الهواتف الذكية، فيجب اتباع الخطوات التالية، كلُّ بحسب الجهاز الذي يملكه.
لمستخدمي أندرويد:
1. على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android، افتح تطبيق Chrome
2. انتقِل إلى موقع السومرية الإلكتروني لتلقي الاشعارات منه.
3. على يسار شريط العناوين، انقر على رمز المزيد المعلومات .
4. انقر على إعدادات الموقع الإلكتروني الإشعارات.
5. اختَر السماح .
لمستخدمي ايفون:
لا يتلقّى Chrome الإشعارات على جهاز iPhone أو iPad .
لذا عليكم الدخول اولا الى قائمة Safari، ثم النقر على خيار "التفضيلات".