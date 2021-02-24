XR1 AR Smart Viewer يتيح لك تثبيت الشاشات الافتراضية على جدرانك

دبي - يزن راشد - قدمت شركة صناعة الرقاقات كوالكوم تصميمًا مرجعيًا جديدًا لنظارات الواقع المعزز أطلقت عليه اسم XR1 AR Smart Viewer، بحيث يمكنك ربطه بهاتف أو حاسب شخصي عبر USB-C.

وصممت الشركة XR1 Smart Viewer ليكون خفيف الوزن ومشابه نوعًا ما للنظارات الشمسية، مع تمكين ميزات، مثل: تتبع اليد والوعي المكاني.

ومن المفترض وصول النظارات الأولى المعتمدة على هذا التصميم المرجعي في منتصف عام 2021.

وتم تصميم XR1 AR Smart Viewer ليكون بمثابة ملحق للهواتف وأجهزة الحاسب، وليس منتجًا قائمًا بذاته.

ويستخدم شاشتين OLED بدقة 1920×1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى مجموعة من الكاميرات، لإضافة التراكب الافتراضي إلى العالم الحقيقي.

ويمكن أن تدعم مصفوفة الكاميرات تتبع اليد كطريقة تحكم، ويمكنها القيام بأشياء، مثل تثبيت نافذة افتراضية على الحائط لشاشات متعددة لأجهزة الحاسب والتفاعل معها من خلال ضوابط الإيماءات.

ومع ذلك، مثل معظم نظارات الواقع المعزز، لديها مجال رؤية محدود نسبيًا يبلغ 45 درجة، وهو مشابه تقريبًا لنظارة Microsoft HoloLens 2.

وأعلنت شركة لينوفو عن منتج يعتمد على التصميم المرجعي XR1 AR Smart Viewer يسمى نظارات ThinkReality A3، التي كشفت عنها في معرض CES في وقت سابق من هذا العام.

ومن المقرر إطلاق نظارات ThinkReality A3 في منتصف عام 2021 بسعر غير مدرج حاليًا، وذلك في أعقاب نظارة Lenovo A6 التي تركز على الأعمال اعتبارًا من عام 2019.

ويتميز تصميم XR1 AR Smart Viewer بزوج من الشرائح التي تم تحسينها لنظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وهو مصمم من أجل أداء بعض المهام باستخدام الإلكترونيات المدمجة، لكنه ينقل المهام الأخرى إلى جهاز الحوسبة الخارجي، مما يسمح بتصميم خفيف الوزن.

وأمضت كوالكوم العامين الماضيين في الدفع باتجاه اعتماد نظارات الواقع المعزز، التي تعتقد أنها قد تحفز سوق 5G الناشئة عن طريق تعميم تطبيقات الواقع المختلط ذات النطاق الترددي العالي.

وكافحت نظارات الواقع المعزز حتى الآن من أجل الوصول إلى الاتجاه السائد، ومع ذلك، فإن ThinkReality A3 وأي منتجات أخرى تستند إلى XR1 AR Smart Viewer قد ينتهي بها الأمر إلى التنافس مع شركتين رئيسيتين.

وأعلنت فيسبوك عن دخولها الوشيك إلى أجهزة AR العام الماضي، وتخطط لإصدار مجموعة من النظارات الذكية بميزات محدودة شبيهة بالواقع المعزز في وقت لاحق من عام 2021.

ويُشاع أيضًا أن شركة آبل تصنع نظارات واقع افتراضي ومعزز متطورة تهدف إلى بناء نظام بيئي للمطورين.