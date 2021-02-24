USPS تكشف عن شاحنة البريد الجديدة مع خيار المحرك الكهربائي

دبي - يزن راشد - كشفت خدمة البريد الأمريكية USPS عن شاحنة البريد الجديدة بعد منافسة استمرت لسنوات، ويتم بناء الشاحنة الجديدة بواسطة شركة Oshkosh Defense ويمكن تزويدها بكل من محركات البنزين والكهرباء، لكنها لن تصل إلى الطريق حتى عام 2023.

وكانت USPS تتطلع إلى استبدال شاحنات البريد الحالية الخاصة بها لسنوات حتى الآن، وبدأت بتلقي طلبات الحصول على تصميمات جديدة مرة أخرى في عام 2015.

وهناك حاجة ملحة إلى شاحنات جديدة، حيث إن الموجودة حاليًا على الطريق قديمة جدًا وتشكل خطر اندلاع حريق كبير.

وكان من المفترض أن يبدأ الانتقال في عام 2018، لكن البرنامج واجه نكسات متعددة، ومددت USPS المواعيد النهائية مرارًا وتكرارًا في وقت مبكر بناءً على طلب الشركات المصنعة، وتعرض البرنامج لمزيد من التأخير بمجرد انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتتمتع الشاحنة الجديدة بمساحة أكبر للشحن، وبيئة عمل أفضل، وتكييف هواء، كما أنها مزودة بكاميرات توفر رؤية بزاوية 360 درجة، مما يساعد في تشغيل نظام تجنب الاصطدام الأمامي والخلفي مع التحذيرات المرئية والصوتية بالإضافة إلى الكبح التلقائي.

ويجب أن يمنح الزجاج الأمامي الكبير وغطاء المحرك المنخفض للسائقين رؤية أفضل للطريق والمشاة أو راكبي الدراجات، وهو تحسن كبير لسلامة الأشخاص خارج السيارة.

ولا يزال يتعين على Oshkosh Defense الانتهاء من تصميم شاحنة البريد، وهو جزء من سبب الانتظار لمدة عامين.

وتحصل الشركة على استثمار بقيمة 482 مليون دولار مقدمًا ويعد بتحقيق ما بين 50000 إلى 165000 من الشاحنات على مدار 10 سنوات.

وكانت Oshkosh Defense تعمل مع شركة فورد أثناء عملية تقديم العطاءات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت فورد لا تزال تشارك في المنتج النهائي.

ولا تحدد USPS بالضبط عدد الشاحنات التي تعمل بالوقود وعدد الشاحنات التي ستكون كهربائية، حيث إن الخطة تتمثل في صنع كليهما مع تصميم المركبات بطريقة يمكن أن تنقل مجموعات نقل الحركة إلى الكهرباء بمرور الوقت.

وتقول USPS: إن محركات الوقود ستكون فعالة في استهلاك الوقود المنخفض الانبعاثات، لكنها لم تحدد ما تعنيه بهذه الشروط.

وقال الرئيس بايدن في شهر يناير: إنه يريد استبدال أسطول الحكومة بأكمله بمحركات كهربائية، ولن يكون ذلك ممكنًا دون USPS، التي تمثل نحو ثلث هذه المركبات.

ومن المخيب للآمال أن الإعلان لا يلتزم على الفور بتزويد أحد أكبر أساطيل السيارات في الولايات المتحدة بالكهرباء.

ويمثل هذا العقد فرصة ذهبية لتحفيز سوق المركبات الكهربائية المحلية، ويوفر الالتزام بتزويد الأسطول البريدي بالكهرباء حافزًا واضحًا لمزيد من تطوير صناعة السيارات الكهربائية المحلية.