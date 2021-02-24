شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يعود إلى العمل مرة أخرى بعد انقطاع الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد موقع LinkedIn للعمل بعد انقطاع الخدمة في جميع أنحاء العالم والذي أثر على المستخدمين سواء في الأجهزة المحمولة أو المكتبية، حيث قامت الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة Microsoft في مواجهة المشكلات التي استغرقت ساعتين قبل أن تعود إلى طبيعتها وفقا لموقع the Verge.

وكان انقطاع الخدمة بـ"لينكد إن" قد إثر في موقع الويب بالكامل، ولم يتم تحميله لمعظم المستخدمين على الإطلاق.

وكان موقع LinkedIn قد واجه مشكلات واسعة النطاق في يناير من العام الماضي، عندما لم يكن المستخدمون قادرين على النشر في الخدمة أو إجراء اتصالات جديدة.

و"لينكد إن" هو موقع على شبكة الإنترنت يصنف ضمن الشبكات الاجتماعية، تأسس في ديسمبر عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي في 5 مايو 2003، يستخدم الموقع أساسًا كشبكة تواصل مهنية.

الموقع متوفر بـ 24 لغة عالمية، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والروسية والتركية واليابانية.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على لينكد إن في 13 يونيو 2016 في صفقة بلغت 26 مليار دولار. ويسمح "لينكد إن" للأعضاء (العمال وأصحاب العمل) بإنشاء ملفات تعريف و "اتصالات" لبعضهم البعض في شبكة اجتماعية عبر الإنترنت قد تمثل علاقات مهنية في العالم الحقيقي.