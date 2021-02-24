علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق أقمارا صناعية للاستشعار عن بعد لمسح البيئة الكهرومغناطيسية

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، مجموعة من أقمار "ياوقان-31" للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين. 

وذكر مركز جيوتشيوان - في بيان اليوم الأربعاء - أن الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها الساعة 10:22 صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 سي". 


وأضاف المركز أنه بعد دخول المدارات المخطط لها، سيتم استخدام هذه الأقمار لإجراء مسوحات بيئية كهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة. 
وقد أطلقت الصين مجموعتين من أقمار "ياوقان-31" في 10 أبريل عام 2018 و29 يناير العام الحالي على التوالي. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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